專訪｜趙增熹嚴師出高徒 Monkey薛德勇試過花半年錄一首歌

星級音樂人趙增熹多年來曾替張國榮、梅艷芳、張學友、林憶蓮等天王天后級歌手，製作過不少經典金曲、專輯、演唱會，同時樂於提攜後輩，曾先後擔任《超級巨聲》及《星夢傳奇》評審，更於5年前透過音樂先導計劃「大台主」，發掘和培育有熱誠和才華的年輕音樂人，為讓其學生及歌手有更多演出機會，近月與多間食肆跨界合作，舉辧逾10場演出。

門檻極高 入行近30年的趙增熹，自中學時期已立志要成為音樂人，亂打亂撞，走過不少冤枉路，但也學得一身好本領，某天忽發奇想，「會唔會有好多中學生都有這想法，於是自己學校做講座？」至今已到過逾百間學校舉行講座，分享自身經驗，並於2016年成立社企「第十六製作有限公司」，於3年後展開「大台主」企劃，招募和培育有志人以音樂作專業的年青人，免費提供培訓。能跟資深音樂人學習，當然吸引不少人報名，趙增熹來者不拒，但設下極高的入學門檻，「就是能夠自己製作一首歌，這是極困難的事，因為我的計劃是想給一些真正有志的音樂人，真係頂得住就繼續留低，很多人面試後就失蹤。」

錄歌遇挫折 現年35歲的獨立音樂人Monkey(薛德勇)是趙增熹的其中一位徒弟，早於企劃展開前已幫忙推動學校講座，後來才正式加入受訓， Monkey表示，「我從小到大都沒自信，不懂表達自己，有中學音樂老師認定我有唱歌才能，推我上台演出，令我發現自己喜歡台表演，同時音樂又給我表達自己的機會。」起初他在工餘時於街頭以busking，6年前自組公司推出自家創作的歌曲，加入「大台主」後轉做全職唱作人，合共已推出19首單曲。 難得跟大師級的趙增熹學習，Monkey認識甚麼是專業水準，同時迎來前所未有的挫折，他續指《多餘的人》是少數不是他作曲的歌，風格雖跟以往作品大不同，但很適合我的聲底，「當時就想『實食沒有黏牙。』但在阿熹的監督之下，發現原來唔係聲音滄桑，就能唱出滄桑感，中間還有很多調節，可能要逐句逐句思考歌詞的意思，竟究想表達甚麼意思？想要有甚麼感覺？結果我用了大半年時間，錄這首3分幾鐘的歌。」Monkey包辦曲詞唱，早已憑實力出歌，他坦言，「起初錄唱頭幾次時，真的會有挫折，有一點不解。但錄完真係聽到那分別，明白自己技巧不足，要慢慢磨練，發覺自己做到就好有滿足感。」趙增熹聞言回應，「我有學生同一首歌，唱足兩年！」

唱live見真章 趙增熹見證香港流行樂壇的生態轉變，問到幾代歌手和音樂人的異同時，「以前通常要唱live唱得好，才可以錄歌出唱片，但現在倒轉了，因為科技發達，錄音技術可完美呈現一首歌，就像P圖一樣。假若不小心紅了，要現場表演就出事。」受幾年疫情影響，近年歌手都缺乏實戰演出經驗，趙增熹認為無論大場細場，最重要是累積經驗，「大台主」聯乘美心集團旗下的Pop n’ Grill和Shake Shack合作，為學生提供表演平台，「早點面對觀眾演唱，才知要怎樣進步。」 幫人做歌賺收入 話說回來，隨著科技進步，自家歌曲錄製已不是夢話，趙增熹表示，唱片業經歷長時間低潮，但自從串流平台興起，全世界的音樂銷售，於2015年開始已超越實體碟年代，變相令獨立歌手的發展空間大了。他不忘補充，「聽眾仍是要一個一個儲回來，所以要等待一段長時間，你一定要令自己可以維持生計，而這個project一定要有製作能力，就因為歌曲製作費不便宜，自己製作就較容易捱下去，唔單止自己做歌，仲可以幫人做歌賺取收入。」