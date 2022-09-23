專訪｜陳宗澤CY自揭童年陰影 唱歌讓我肯定自己的價值

《全民造星III》十強陳宗澤(CY，前名陳澤言)，今年初簽約「One Cool ChillGOOD」正式進運樂壇，出道作《神經刀》正是他參賽時的封號。這不是賣gimmick，黃偉文筆(Wyman)下的詞道出他的童年陰影，自幼在單親家庭成長，受補習老師體罰，缺乏關愛的CY以唱歌作為與別人溝通的橋樑。被ViuTV高層金廣誠點名指聲線跟陳奕迅相似，CY半說笑道：「被人話聲線似Eason，簡直要拜神！」然後才認真表示，「其實我沒考慮聲線，只考慮如何透過一首歌，說自己的故事。」月初推出的第二首派台歌《罐頭湯》，CY以自身訴心事卻只換來心靈雞湯式金句的經驗作題材，rap出讓人共鳴的心聲。 為唱歌 遇 牆拆牆 初出道面對車輪轉的傳媒訪問，26歲的陳宗澤緊張得不斷飲水，向來思想跳躍的他又會不經意的出招放笑彈，一份青澀率真，難能可貴。2020年完成《造星III》後，定意要做歌手的CY看到自己的不足，首先自我增值學唱歌，偶爾翻唱別人的歌，擔任ViuTV節目《囝囝囡囡730》的主持，本打算獨立發展，曾與關心妍合唱《腍》，直至想錄製自己作品時，才發現過程比想像中困難，他半說笑指，「當時我初入行，無人無物，講起都好慘……不過唱歌方面，我較為堅持，假設前面有牆擋路，我不會想如何轉彎，而是衝破牆壁繼續行。」磨刀兩年，今年推出兩首派台歌，為樂迷帶來驚喜，並獲網民奉為今年具潛力的樂壇新人之一，CY說了也做到了。

以真姓名出道 陳宗澤經姑姐洽談後簽約「One Cool ChillGOOD」，全因感覺合拍，「例如我想尊重家人，用家人為我改的名字陳宗澤出道，這名字帶有祖宗庇佑，福澤綿綿的獨特意義，公司都很贊成。」至於何解起初以陳澤言之名參賽？原來是朋友隨意改的名字，一同報名參加《造星III》。對於拒絕自我局限的CY來說，最重要是嘗試不同風格和類型的音樂，推出《神經刀》後，第二首歌《罐頭湯》首次挑戰唱rap，他直言有意向創作歌手進發，包辦作曲編曲，並希望有天能踩上紅館演繹自己的作品，「其實我自細沖涼時，都會隨便啍唱旋律，當然那時沒有作曲意識，現在長大了，我沖涼會手機跟身，隨時錄低這些靈感，可能日後有用……哈哈，好似錄遺囑！」

有人罵你要感恩 陳宗澤相信我口唱我心最具感染力，特別重視歌曲裡的故事，由吳林峰作曲、Wyman填詞的《神經刀》，道盡那漫不經心背後，苦澀的成長故事。他憶述收到歌詞後大感震驚，「當看到歌名是我的名號《神經刀》已嚇了一跳，那時Wyman叫我看Johnny Depp做男主角的電影《幻海奇緣》，以前只覺得男主角雙手是剪刀好得意，長大再看發現他不懂與人溝通和表達，直至感受女主角家人的愛，才慢慢打開自己，就像我一樣，因為家庭問題不太懂表達自己，直至參加《造星III》遇到彭秀慧老師。」笑問CY，曾指他「爛泥扶唔上壁」的彭秀慧可會是他的女主角？他頓時一臉感嘆號，「其實我有很多表演環節犯下嚴重錯誤，好多謝彭秀慧老師和花姐，不斷給我機會嘗試。當一個人願意責罵你，你在他心裡一定有些影響力，慶幸陪伴身邊的人都好善良，好感恩。」而花姐在他參賽期間，介紹他跟吳林峰學唱歌，「當時我覺得唱得愈高音就愈勁，但他教我是如何以歌聲去演繹一個故事。」兩個真性情的大男孩，從此結成好友。

若 聲帶損壞 人生頓變黑暗 單親家庭長大的陳宗澤形容歌詞猶如人生寫照，尤其是頭幾句「不信任何人/從來未分到一吻/童年亦一早不太天真/不洩露情感」，他憶述，「自細爸爸都不太理我，讀小學時將我送到一間會體罰的補習社，最深刻是那把好厚好長的透明間尺，補習老師若看到有犯錯要記手冊，就打手掌5下，那時好蠢，不懂反抗，某程度上係成長陰影。」自幼跟家人關係差又缺乏愛，形成不太合群又不懂表達自己的性格，「唱歌成為我跟人溝通的橋樑，參加《造星III》也是陪朋友參加，而我也是因為唱歌才結識這位朋友，我覺得唱歌是很好的表達方式，讓我肯定自己的價值，簡單來說，他朝有日我的聲帶損壞，我會覺得自己的人生很黑暗！」《造星III》扭轉了CY的人生，也讓他學懂體諒和感恩，他坦言，兒時曾埋怨父親，但隨著年紀漸長心態亦有變，「雖是不能接受，方法錯了，但出發點是對的。」