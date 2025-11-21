專訪｜黃子華自薦與容祖兒勁歌熱舞？ 自認曾太顧人感受：要認清身份角色

迪士尼人氣動畫《優獸大都會》相隔9年，終於迎來續集回歸大銀幕，廣東話版本繼續找來黃子華和容祖兒(Joey)為《優獸大都會2》(Zootopia 2)配音。兩人早前接受am730專訪，Joey自爆兒時拉著弟弟為《老夫子》配音的寶貴回憶，子華則沾沾獲配音大前輩點名讚賞。戲中的朱迪兔和狐狸阿力因南轅北轍的處世之道生磨擦，現實中他們在工作上遇到理念矛盾，身兼導演和演員的子華就認為要認清自己的身份角色。兩人談到再次合作時，子華神自認有跳舞天份，更自爆唯獨對一件事「零天份」！

配急口令 大挑戰 兩集電影相隔９年，子華神再次為蠱惑狐狸阿力配音，容祖兒則聲演正義兔仔女警朱迪，別以為駕輕就熟，兩人都要應付不一樣的獨白戲。Joey透露，「有場戲很感動，我們相遇之後，我想跟他說道歉，有篇說得像急口令，我配了起碼半個小時，但說來只有半分鐘。」子華神則面對另一種挑戰，「我那段對白，節奏好難拿捏，就是吚吚哦哦都說不出一句話，配了很久。」兩人笑言幸好科技進步，可以分段剪接，不致於每次NG都從頭開始。 獲丁羽認可 錄音配 《老夫子》 不說不知，原來容祖兒小時候已初次體驗配音，「我小時候會跟弟弟一起打開四格漫畫，例如《老夫子》自己配音，當然只是講對白，不懂分不同人聲，但會像廣播劇錄音，很寶貴的回憶。」子華就自認有配音天分，「我記得第一次為電影配音，丁羽先生，一位配音界的大大大前輩，佢話：『子華，你配得幾快，某位大明星配完，被我大罵。』不過他笑言今次配阿力的確大挑戰。若可自選為《優獸大都會2》其他角色配音，兩人想配哪一角色？子華希望化身「教父」，「戲裡一隻老鼠，好細隻但像教父一樣好有power，他有個女兒又有個孫，3隻都好惡。」Joey笑言想配樹懶阿閃，但只得一句對白太慢，「我想起有個好尖酸的角色，幾過癮，跟朱迪好大差別，有得發揮。」

保持傻勁 又不太極端 其實續集劇情跟上集只差一個星期，狐狸阿力成功投考到警隊，跟朱迪行孖咇拍住上，不過兩人個性南轅北轍，見盡人間險惡的阿力，抱現實主義，朱迪兔則是滿滿正能量的理想主義者。在娛樂圈打滾多年的容祖兒自言，希望仍保留充滿傻勁的自己，「阿媽教做事不要怕吃虧，向自己的目標進發，有時走冤枉路也不怕，最重要是一步步走過去。走精面都幾爽，但我不是自細學的一套。」子華就笑謂做人別要太極端，最好是抱平衡之道，「罔顧現實，又怎能達到理想？例如你住6樓要唔搭𨋢，要練習跳落樓，會不會太脫離現實。」 累積經驗 相信直覺 待人處事，難免會跟理念不同的夥伴合作，以兩人的資歷，又會如何化解？子華神認為最重要是清楚自己身份與崗位，「如果容祖兒開演唱會，她永遠就是主角(Joey：我只是前鋒)，我覺得就不要客氣，因為那是屬於她的表演。如果是團體表演，就要互相調節，視乎環境和甚麼遊戲。」假如彼此是朋友，可擔心像朱迪和阿力影響彼此關係？祖兒反覺得若是朋友，更可放膽直說，「如果真的影響關係，就不算是好友，其實真的要說出來，因為事情結果很重要，不能想太多，否則就做不到你想要的效果。所以我工作時，可能就是較麻煩的時候。」 至於可會因被團隊否定而自我質疑，Joey坦言無論衣著或表演也試過讓步，最後作品不合自己心意，就更難受，故此隨著累積閱歷經驗，會對自己的直覺和理念建立信心。