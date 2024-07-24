專訪｜Jeremy李駿傑曾爆喊向吳林峰求助：好驚唱歌 爆料呂爵安最易踩底線(有片)

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)推出新歌《TOXIC！》，主題圍繞中毒，說的是語言有意無意的毒害。走妖魅路線的Jeremy自言個性溫柔，年少時常被嘲笑是「乸型」，曾為此勉強自己變剛陽，因太在意別人評論陷自信危機。他透露在單飛出道前，即使努力學唱歌仍被批評歌聲難聽，令他恐懼開聲唱歌，有次錄MIRROR團歌前一晚，因焦慮而爆喊求助，「我驚到要打俾吳林峰，好似點唱都好難聽，冇人鍾意，我不停喊。」熬過低潮期，Jeremy今年推出3首單曲，均以面對負能量為主題，他強調不是針對黑粉，而是要強大內心，建立自信面對困難。

從小被標籤「 乸型」 向來人畜無害的Jeremy坦言，以前很注重別人感受和意見，經常為達到別人期望而苦了自己，「最慘是這些意見就像毒藥，慢性中毒而不自知，當發現時已中毒太深，希望大家聽完《TOXIC！》，能分辨甚麼是真正的毒，可慢慢幫自己排毒。」談到「中毒」，從讀書年代到出道後，Jeremy均有深刻體會，「我不是很剛陽的男生，不像大表哥(邱土縉)，說話又陰聲細氣，以前因被人話『乸型』，喊過好多次。」雖不算是欺凌，但偶爾一兩句，已造成傷害，「記得有次被同學話『乸型』，我立刻在他面前大喊，他即時對我講對唔住，但但那刻很傷心很受傷害。」他直言為了融合，試過刻意粗聲粗氣，但發現做不到，同時漸獲同學接納，升中後已沒有再被取笑。

努力到很累 然而，出道後仍缺乏自信，Jeremy在《全民造星》以妖冶造型表演，令人眼前一亮，但加入MIRROR後常被批評聲線很尖，唱歌難聽，「其實我真的很在意，因我已不停上堂(學唱歌)，搵方法解決，但每次feedback都係好難，我好唔理解，我覺得好攰，其實我已經好努力，仲可以點？」在等候推出個人單曲的3年，Jeremy曾與細貓(應智越)合作，自己推出《夢言》，原來那正是最低沉的日子，雖有Unicorns(fans匿稱)支持，好友Stanley亦經常鼓勵，但他只聚焦於負評，甚至漸漸害怕唱歌，「我記得有次錄MIRROR團歌前一晚，「我好焦慮，驚到要打俾吳林峰，我好驚唱歌，好似點唱都好難聽，冇人鍾意，我不停喊。」問到為何會找吳林峰而不找隊友傾訴，他笑言，「其實跟他認識沒多久，因知道他曾是社工。我覺得隊友可能都經歷同樣狀況，要面對不同聲音，未必真的幫到我。」 堅持自我獲認同 努力的Jeremy終於被看見，從當初猶豫應否走中性形象，到MIRROR紅館演唱會首次公開演唱《半》，獲一致讚賞，橫掃多個樂壇頒獎禮的新人獎，他謙說，「好感恩，我只可說努力練習有成果，我的努力的時間可能較長，不是立刻有成果，但唔緊要，起碼現在有些甜頭。」今日的Jeremy已對「不男不女」、「乸型」的評論免疫，雖曾猶豫應否推出大路歌曲，但要推翻所建立的一切，既然已獲不少樂迷受落，倒不如將妖魅路線大眾化，他打趣道，「我覺得有很多不同藝人，不只是一種風格，我可提供其他風格，以MIRROR來說，我們12個各有不同特色，我是這樣子，你鍾意就鍾意，你唔鍾意可聽其他成員。」