專訪｜RubberBand珍惜在一起 主音6號：即使一仆一碌仍繼續向前走

RubberBand出道15年，曾踏足紅館又做過巡迴，今晚平安夜(24日)起的6場聖誕跨年show《JUNTOS》，卻選擇在九展Star Hall舉行，音樂會與新專輯同名，取自西班牙語，意思是together，可解作一班人做一件事。對今時今日的港人而言，舊地重聚已不再容易，RubberBand作為香港樂隊，當然深有感受。主音6號(繆浩昌)表示，「其實我們在這三年，經歷了社會運動、移民潮和疫情，有沒有甚麼需要重新學習？我們透過一起做這專輯，分享如何重新學習跟世界、跟自己、跟朋友或至愛的人相處。」 經歷成長考驗 回港展開新一頁 今次演唱會除了RubberBand四子，還加上音樂人Patrick Lui(雷柏熹)和結他手Jason Kui，在過去兩年，走訪世界各地舉行音樂會。6號表示，回到香港老家，這6人組合想延續一起做一件事的精神，「不如就回到樂隊首次開專場band show的地方(2009年)，據聞九展Star Hall，將於明年改建，意義重大，這可能是最後一次齊人返回這裡開show。」6號坦言，世界巡唱令RubberBand急速成長，「在海外每幾日就換地方演出，無疑是夢想成真，同時也是考驗，例如我適應唔到就病了。終於回到香港，這裡是最能給我們支持和養分的地方，希望在《CIAO》這篇幅後，希望在這裡開展《JUNTOS》新一頁。」故此，他們直言今次不會請嘉賓，純粹以RubberBand作品說故事。

為共同目標 彼此調節步 伐 疫情期間，當計劃永遠趕不上改變，RubberBand花了近3年，才完成最新專輯的9首歌，阿正(馮庭正)認為，「反正我們用不著去趕，有時間就可慢慢去完成。」慢工出細貨，6號自言很享受箇中互相補位的過程，「音樂會和專輯的海報都是玩二人三足的遊戲，當中有種感悟，就是我們是6個人玩『六人七足』這遊戲，總有隊友想走快一點，有些隊友因腳痛要求走慢一點，或有點脾氣嚷著唔想玩，難聽一點叫互相『拖後腿』……我們回想上一次做『I』專輯，也要一年多去製作，就算我們是一仆一碌，我們仍是向前走，很喜歡這感覺。」 好奇問RubberBand已組成十多年，從簽約唱片公司到獨立發展，成員間的步伐差異跟以往有何不同？6號幽默回應，「以前像被馴獸師鞭策，不斷向前衝。」泥鯭(黎萬宏)認真回應，「無論哪個階段，大家都想向前走，起初的磨合階段，各自會堅持自己步伐多一點，但現階段懂得體諒對方為何有這步調，下個企劃可能會出現同一問題，這是學一輩子的課題。」即使步伐要調節，RubberBand以歌曲《在一起》提醒著實體同在的寶貴，阿偉(李兆偉)續說，「經歷過疫情和世界很多問，我們試過要4個人一起夾band，等了幾個月都做唔到，今次我們6個人放好多時間精神去做新專輯，其實好奢侈又好難得，就像回到年少時，大家都是一股傻勁，沒想太多去錄製歌曲。」泥鯭補充說，「大家要有共同目標才可以一齊，RubberBand仍想繼續做好流行音樂。」