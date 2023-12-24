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娛樂
2023-12-24 13:39:46

專訪｜RubberBand珍惜在一起 主音6號：即使一仆一碌仍繼續向前走

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RubberBand經歷海外巡迴演唱後，回到九展StarHall舉行聖誕跨年騷。(林俊源攝)

RubberBand經歷海外巡迴演唱後，回到九展StarHall舉行聖誕跨年騷。(林俊源攝)

RubberBand出道15年，曾踏足紅館又做過巡迴，今晚平安夜(24)起的6場聖誕跨年showJUNTOS》，卻選擇在九展Star Hall舉行，音樂會與新專輯同名，取自西班牙語，意思是together，可解作一班人做一件事。對今時今日的港人而言，舊地重聚已不再容易，RubberBand作為香港樂隊，當然深有感受。主音6(繆浩昌)表示，「其實我們在這三年，經歷了社會運動、移民潮和疫情，有沒有甚麼需要重新學習？我們透過一起做這專輯，分享如何重新學習跟世界、跟自己、跟朋友或至愛的人相處。」

 

經歷成長考驗 回港展開新一頁

今次演唱會除了RubberBand四子，還加上音樂人Patrick Lui(雷柏熹)和結他手Jason Kui，在過去兩年，走訪世界各地舉行音樂會。6號表示，回到香港老家，這6人組合想延續一起做一件事的精神，「不如就回到樂隊首次開專場band show的地方(2009)，據聞九展Star Hall，將於明年改建，意義重大，這可能是最後一次齊人返回這裡開show。」6號坦言，世界巡唱令RubberBand急速成長，「在海外每幾日就換地方演出，無疑是夢想成真，同時也是考驗，例如我適應唔到就病了。終於回到香港，這裡是最能給我們支持和養分的地方，希望在《CIAO》這篇幅後，希望在這裡開展《JUNTOS》新一頁。」故此，他們直言今次不會請嘉賓，純粹以RubberBand作品說故事。

RubberBand經歷3年疫情，更珍惜在一起邁向共同目標的時刻。(林俊源攝) RubberBand原定4場的《JUNTOS》演唱會，反應熱烈，加開至6場。 RubberBand與Jason Kui和雷栢熹攜手打造《JUNTOS》專輯和演唱會。

 

為共同目標  彼此調節步

疫情期間，當計劃永遠趕不上改變，RubberBand花了近3年，才完成最新專輯的9首歌，阿正(馮庭正)認為，「反正我們用不著去趕，有時間就可慢慢去完成。」慢工出細貨，6號自言很享受箇中互相補位的過程，「音樂會和專輯的海報都是玩二人三足的遊戲，當中有種感悟，就是我們是6個人玩『六人七足』這遊戲，總有隊友想走快一點，有些隊友因腳痛要求走慢一點，或有點脾氣嚷著唔想玩，難聽一點叫互相『拖後腿』……我們回想上一次做『I』專輯，也要一年多去製作，就算我們是一仆一碌，我們仍是向前走，很喜歡這感覺。」

好奇問RubberBand已組成十多年，從簽約唱片公司到獨立發展，成員間的步伐差異跟以往有何不同？6號幽默回應，「以前像被馴獸師鞭策，不斷向前衝。」泥鯭(黎萬宏)認真回應，「無論哪個階段，大家都想向前走，起初的磨合階段，各自會堅持自己步伐多一點，但現階段懂得體諒對方為何有這步調，下個企劃可能會出現同一問題，這是學一輩子的課題。」即使步伐要調節，RubberBand以歌曲《在一起》提醒著實體同在的寶貴，阿偉(李兆偉)續說，「經歷過疫情和世界很多問，我們試過要4個人一起夾band，等了幾個月都做唔到，今次我們6個人放好多時間精神去做新專輯，其實好奢侈又好難得，就像回到年少時，大家都是一股傻勁，沒想太多去錄製歌曲。」泥鯭補充說，「大家要有共同目標才可以一齊，RubberBand仍想繼續做好流行音樂。」

RubberBand坦言，4子未必經常步伐一致，但重點是互相體諒明白。(林俊源攝) RubberBand形容團隊做音樂的旅程，就如玩六人七足，一仆一碌仍繼續向前走。 RubberBand的《JUNTOS》實體大碟，與演唱會頭場當日推出，

保持率性 獨立自主

流行音樂也有不同類型和方式，甚麼驅使RubberBand走到今天？6號笑言，「我們幾個中坑，有很相近的會值觀，就是我們都鍾意做一張專輯，現時很多監製都純粹做單曲，我幾為我們幾個驕傲，沒有因為世界已變得太放，而放棄做專輯，因為我們多年前滴血就是要做26張專輯，從《Apollo 18》開始，慢慢從AZ26個英字母去做。另外，我們的改變是自由咗好多，以前有很多限制、死期要追住，現在自己好free去派歌，唔好聽就是很隨便，但這就是我們的信任和率性，說回來也要感謝我們自2016年成為獨立樂隊，沒太多計算，這種氛圍也很難得。」

一人一首推介

今日同步推出的《JUNTOS》實體專輯，藉9首歌曲，從微觀周遭不同的人事關係、網絡生態和世界關注。6號指出，《戀人日常(的直線抽擊)》談夫婦關係，其實是幽默版的《陪著你走》，另外，《宇宙大王》和《過度關注組》是談及網癮，都市人被氾濫的資訊包圍，經常陷入寂寞自憐的狀態。問到各人的心水選擇，泥鯭推介專輯同名歌曲《JUNTOS》，「這首歌的編曲氛圍好靈性，就像冥想的感覺。」阿偉推介《宇宙大王》，「這是一首較rock的歌曲，是RubberBand較少有的曲風，跳出平時的框框。這首歌不是要指責別人，也是反思自己，我們也犯過同樣的錯，最緊要懂得面對世界和自己。」阿正就推介《不如散步》，因為首次以夏威夷特色的樂器。6號則補充指出，新專輯仍貫徹RubberBand對世界的關注，「去年2月俄羅斯打烏克蘭，大家有感而發，寫了一首與《只能給你奏著》，大家都很同步，阿正想起一位樂手在地鐵拉小提琴的畫面，不是說RubberBand就像那樂手，但我們4個也懂樂器，唱著可以撫慰心靈的歌，所以也想推介大家，未來聽這歌也可有些反思。」言猶在耳，以巴衝突引發漫天戰火，不無感觸。

 

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