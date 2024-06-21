專訪｜Stanley邱士縉長期與自己打交 啟動濾鏡免迷失於「大表波」追捧 (有片)

MIRROR成員邱士縉(Stanley)近期狀態大勇，在MIRROR巡唱會中，與李駿傑(Jeremy)合唱《Fever》大騷完美body獲封「大表波」美譽，上周乘勢推出第二首個人單曲《Drunk In Love》，盡顯性感熟男的魅力。從《全民造星》因結實胸肌飽受負評到獲封「大表波」，由網絡暴力談到上下弦的分界，Stanley剖白內心掙扎。

打造性感熟男形象 原來去年推出悼念亡母的《來不及》後，Stanley沒有下一步出歌計劃，直至MIRROR演唱會引起迴響，在決定乘勢推出跳唱歌前，他與經理人花姐和魯生都曾有不少考慮，亦擔心混淆演員形象。後來獲T-Ma度身訂造新歌，令向來對唱歌沒信心的Stanley，衝破單拖上陣的不安，「原來只要找對曲風和音域，找到一個畫面去演繹，都可自在地表演。」經過《Hi MIRO見面祭》和《Katch The POP》的現場演唱，以及推出MV後，Stanley發現歌手與演員定位並非完全對立，「舞台上性感、成熟、男人味重的Stanley，反過來可營造一個新形象，若導演監製要找較成熟男演員，可能考慮找我。」反而拍MV裝著喝酒難入口的表情，令他最尷尬，「最怕沒劇本但要做一號二號反應，所以我跟導演溝通，剪走了幾個鏡頭，覺得好假。」 熱愛試鏡 不介意落選 Stanley從參加《造星》開始已明確以演員為目標，男團成員身份帶來知名度，同時也難避偶像定型，「導演和監製覺得你是演員才會想起你，要留在演員類別，同時又兼顧其他工作，要小心拿捏如何平衡。」機會留給有準備的人，Stanley一直有上戲劇課，經常看不同類型戲劇作品，只盼能把握每個實踐機會，「點解以前梁朝偉、劉德華、周星馳這麼厲害？因為有很多實踐機會，慶幸在ViuTV有機會以電視劇來實踐。」始終演員很被動，Stanley就以試鏡作實踐，「我好鍾意試鏡，即使失敗都冇所謂，當作認識新班底。做好每件事就是爭取機會，別人會看到你怎樣對待演戲，你有想法又認真去做。」

仍需努力 向亡母交代 從嶄露頭角的《地產仔》、與亞太影張榕容對戲的台劇《第三佈局 塵沙惑》、《IT狗》及《I SWIM》等，到首次擔正的《野人老師》，Stanley以作品呈現不同的可能性。談到轉捩點角色，非《野人老師》的李白老師莫屬，主角戲份讓他有更長時間與角色相處，難得是有資深前輩坐鎮，「早前跟一些導演討論，他們覺得ViuTV劇集，有時候少了老前輩去帶領，令年輕演員容易迷失。好彩《野人老師》有影視界鄭丹瑞和舞台劇界的朱栢謙，還有同輩的阿談(談善言)一起研究劇本，算是有點開竅，好感恩整個團隊讓人認為我做得好。」出道5年，終迎來首次以個人身份拍電影的機會，「其實獲考慮都已很開心，是很好的萌芽去發展。」如今事業漸見起色，問他可算對家人及亡母有交代？他感觸表示，「我在媽媽真的不行時，答應一定要在台上多謝她，仍未做到，所以我會繼續努力。」

曾害怕眼神接觸 努力終會被看見。當年的「馬鞍山巨龍」曾因評判睇中其胸肌，飽受攻擊，同一個身體，如今贏得「大表波」讚譽，Stanley自言一直心態都是做好表演，「可能是timing或如何present的問題，或者大家慢慢了解我性格，現在成熟了，較易判斷怎樣才是適合。」當然這也是信心問題，Stanley曾在MIRO見面祭分享，初出道時派應援小卡被拒絕，從此害怕眼神接觸，「我怕他們很討厭我，當你收到千萬個攻擊的信息，慢慢會質疑自己，這是網絡暴力的陰影，全靠粉絲慢慢拉返出來，話我知有人鍾意我。」Stanley坦言未完全消化酸民負評，寧願少看為妙，同時亦多參考導演監製意見，不讓自己迷失於尖叫聲中，「我會用我的濾鏡去對抗粉絲濾鏡，例如說我唱歌好聽，我會減半，但說我進步了，我會接受；說我很紅已是上弦，我會減半，只是討論度多了。」