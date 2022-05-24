尋人記2｜方東昇被網民封「金句王」 大讚主持功力：真係一道清泉

TVB資訊節目《尋人記》去年播出已贏盡口碑，主持方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷尋找八九十年代昔日新聞被訪者或故事人物，透過節目渗透出濃厚人情味，亦成功引起熱話，於是添食推出第二季，由原班人馬擔任主持並於日前（19日）播出首集。

網民想睇高登紅人阿源

《尋人記II》逢星期四及五晚上10點半播出，共有10集，如第一季概念一樣，抱住唔放棄嘅心態繼續透過搜尋新聞部資料庫、舊報紙、逐家逐戶公屋拜訪及訪問舊街坊等最原始方式尋人，包括「元祖級投訴王」安仔、40年代已貴為「尋人先鋒」的非典型婆婆、獨力撐起頭家的單親爸爸、寒夜瑟縮街頭吃杯麵的男孩等等。雖然唔少人都希望《尋人記II》可以搵嚟「我覺得自己是零」嘅阿源大講金句，但講到金句又點夠方東昇嚟？

唔少網民都喺討論區覺得方東昇過往啲金句好正，包括：「訓醒起到身就係過一日，起唔到就係過一世」、「睇唔穿係魔術，睇唔明係藝術」、「未必人人可以做明星，但只要努力，就有機會做精英」等等，仲話佩服方東昇嘅頭腦，留言：「佢真係金句王，講既嘢有意思發人深省」、「佢有啲鬼才」、「佢啲金句有人生哲理，又押韻，要讚」、「咁好諗頭係天生嘅，冇得學」等等。

網民亦大讚方東昇主持功力，就以「元祖級投訴王」安仔一集為例，網民表示方東昇以輕鬆手法講返安仔嘅故事，又保持中立態度夠晒專業：「依家大多數傳媒嘅報導都有嚴重嘅立場偏頗，方東昇真係一道清泉」、「方生應該是電視新聞史上至今最叻的新聞從業員」、「好勁！佢係令我開電視嘅原因」、「方東昇俾我感覺係成熟穩重，有智慧又正氣」等等。

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