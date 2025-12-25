小儀結婚｜相信一定嫁得出 唔抗拒小鮮肉失婚人士最愛鬚根男

55歲阮小儀單身多年，一直恨有伴的她突然宣布人生進入新一頁，並與另一半大晒婚戒。小儀曾被形容為「黃金盛女」，早年她在無綫的節目大晒廚藝，當時不少人觀眾均指娶到小儀可以大飽口福。

翻看早年報道，小儀入行早期有位消防員男友，之後在森美介紹下，於2009年與出版社CEO黃志暉拍拖，不過當時有傳黃志暉成為金融上市公司總裁後狠撇小儀，雙方戀情只得一年多。自此，小儀便一直單身。近年小儀每次談及拍拖7年傷她最深的前度，按時間推算相信是指消防員男友。

小儀與出版社CEO甩拖後，鮮再有戀情，早年商台同事當奴（唐劍康）自爆，曾經承諾「如果自己沒冇拖拍就會迎娶小儀」及後再解釋因為小儀有很多錢，亦是最早置業的DJ，娶小儀便可以有樓，而小儀亦自爆當年同一時間亦跟電台主持余迪偉開盤：「因為佢有加拿大籍，所以同佢講如果第日冇人要嘅話，可唔可以嫁俾佢。」

相信自己嫁得出

2018年，當時4字頭的小儀表示如果轉行，最想做的是家庭主婦，坦言最想有個伴，身份不一定是老公，相信真愛的話不需要婚書。當時小儀更表明「仲有一口氣都唔會放棄」，並稱「我唔係嫁唔出，未嫁啫！」她亦不抗拒姊弟戀，就算未來另一半是失婚男士也不差，「有經歷反而為對方着想。」

她在訪問中亦大談喜愛的類型，表示愛有很多鬚根的男人，覺得男人有好多毛髮好吸引，「我唔要佢好似猩猩咁多心口毛手毛，但剃完鬚塊面有少少䊹䊹哋，感覺好有安全感，呢啲先係男人。我幾鍾意有少少大男人性格，佢要生活上智慧叻，我係小富婆，唔使佢辛苦賺錢，最緊要𠱁到我開心！」