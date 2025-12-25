小儀認單身既開心又焦慮 至今無法單獨看戲吃晚飯

早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。 30歲生日唔開心 40歲發現單身也可以快樂 阮小儀近日與蝦頭（楊詩敏）及MayMay現身由彭秀慧主持的ViuTV節目《晚吹 - Chat KP》做嘉賓，大談單身好的生活態度，小儀自認有「單身焦慮」，又憶述30歲是大關口，「30歲嗰個生日，係真係最唔開心嘅生日嚟嘅，因為字頭唔同咗，就係坊間畀大家覺得字頭唔同咗，我30歲後我係single（單身）嘅，大家就會覺得『死喇，我好似將會陷入一個萬劫不復個位，我30歲之前都冇嘅話，我30歲之後唔會有』。」但她表示這種感覺是30歲關口時獨有，更指「我40歲時候無呢個感覺」，因為經過十年後，她發現單身也可以很快樂，而且身邊朋友及家人比愛情更重要。

小儀直言自己年輕時亦是戀愛腦：「其實我細個都係愛情腦，我都係重色輕友，有拍拖嘅話我就一定係男人先，但係慢慢慢慢成長，當然我而家都係……有個男人先係緊要嘅，哈哈哈哈哈！但係問題係你會多一個層次畀自己去經歷，原來你可以有得揀，唔係淨係死『啄』住一個（男人）……唔得呀……唔得呀……，無呀，唔係囉」。又指原來自己是跌進一個數字陷阱，正欺騙自己，正言那個關口很慘，但40歲卻很開心。 彭秀慧其後讀出來信，其中一名42歲的女子來信，表示一個月來收到兩名前度的喜帖，去婚禮後回家狂哭，認為自己是「賣剩蔗」。蝦頭指自己也有收過前度的喜帖，但最終沒有出席；小儀則憶述有一名前度已移居外地，她每次去當地都找對方吃飯，直至有一次致電時，由一名女子接聽，對方其後透露已結婚。小儀坦言當時很震驚：「我係呆咗」。她稱雖然明知雙方沒可能再一起，但總以為彼此仍是單身就仍有機會復合：「但係佢結咗婚就無機會」，當自己單身時：「想攞呢種免費慰籍，因為對方一定會對你好」，直至聽到對方婚訊，這種錯覺也幻滅了。

另一名單身女子來信透露自己不夠膽一個人去做何事，唱K、睇戲、去旅行都想有人陪，但朋友都先後成家立室，令她覺得自己愈來愈孤獨，不知怎辦。小儀即自爆原來她至今有一個無法突破的關口：「就算我single唔single都好啦，我一個人睇戲，同埋一個人食晚飯，我係唔得嘅，講緊出街，晏晝餐飯得，但係夜晚嗰餐飯係一定要有個伴， friend又好……」，如果沒人相伴，就寧可回家吃或者自己煮。 小儀坦言晚上外出獨自吃飯「我唔知點解承受唔到嗰個孤獨」，她又指無法獨自去看戲或看演唱會，雖然有朋友可以這樣，更指看戲後又不會開研討會去討論，單獨進場看完就走，沒甚麼問題。但小儀表示：「我話唔係㗎，係個儀式嚟，我覺得嗰個moment，嗰個位係要有個伴同我一齊，喺戲院一齊去經歷一件事，我覺得咁先至叫做睇戲，我到而家都係咁。」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈