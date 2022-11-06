尖沙咀天星碼頭多處告示禁吹奏樂器 MC張天賦感無奈

尖沙咀碼頭、旺角行人專用區及中環海旁等一向都是busker、大媽跳舞的熱門之地，惟近日有網民留意到尖沙咀碼頭行人通道天花掛了數張由尖沙咀警署發出的告示，內容指「請勿在此公眾地方玩奏樂器，否則會被檢控。」並稱上月有3名男女因玩奏樂器而被警方成功檢控，被法庭定罪及罰款。

MC︰ 清唱好似得 出道前是busker的MC張天賦見到告示大感無奈，並留言謂︰「其實都好多年啦，封唔係問題，但都可唔可以搵個新地方嚟俾人玩？不過好似唔比玩樂器姐，清唱好似得。」MC張天賦出道前曾在不同地方busking，他多次表示透過在街頭與歌迷交流，從而建立自信及應變力，而busking那4、5年的時間，每天都唱7至8小時，自言沒有出道的話，應該會busking到六十歲。他稱只要有舞台便有成功的機會，鼓勵大家努力追夢。除了MC，吳林峰、黃妍和羅凱鈴等本身都是busker，之後因為一次機遇而成為樂壇一份子。