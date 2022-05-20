尚食｜吳謹言許凱「延禧CP」再續前緣 被指抄《宮心計》、《大長今》

TVB安排內地劇集《尚食》承接《食腦喪B》晚上8時半播出，由於劇集沿用過往收視高企嘅《延禧攻略》班底製作，加上由「延禧CP」吳謹言及許凱主演，被視為用嚟救亡近期低迷收視之作；不過《尚食》早於內地播出，但由第二周開始，收視直線下跌，影視評分網站「豆瓣」亦僅得5.5分，較多負評流出，更被指難超越舊作《延禧攻略》。

豆瓣評分僅得5.5分

《尚食》講述明代永樂帝昭選善於烹調嘅女子加入尚食局，姚子衿（吳謹言飾）為求再見到兒時一見鍾情嘅皇太孫朱瞻基（許凱飾），不惜學繪畫及烹飪遠赴深宮；成功爭取尚食局小廚娘席位，期間捲入宮廷鬥爭，直至最後成功封后。吳謹言與許凱呢對CP組合係觀眾追劇原因之一，唔少人都希望睇到佢哋再續前緣，不過基於劇情多圍繞美食，二人嘅甜蜜鏡頭少之又少，令唔少「延禧CP」迷大感失望，甚至認為係一套「神交」劇。

被指抄《宮心計》及《大長今》

觀眾亦認為《尚食》故事過於散亂；《尚食》主軸圍繞宮廷美食及鬥爭，多線劇情下，大部分劇情卻只以三言兩語帶過，加上好多角色出場時間不多，未能留下深刻印象，甚至難於代入劇情；而且唔少觀眾都覺得劇情容易令人聯想起TVB劇集《宮心計》，亦指其戲服與韓劇《大長今》相似，帶有抄襲之嫌。另外，《尚食》以灰色系濾鏡拍攝，被觀眾指低飽和嘅色彩拍出嚟大大降低原先佳饌美食嘅觀感，又指就連演員妝容喺鏡頭下都變得黯淡無光。

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