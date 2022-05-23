尚食｜吳謹言飾姚子衿被指太瘦 網民：骷髏頭咁

由「延禧CP」吳謹言及許凱主演嘅內地劇《尚食》，有指被視為收視救亡之作。劇情主要講述明代永樂帝昭選善於烹調嘅女子加入尚食局，姚子衿（吳謹言飾）為求再見到兒時一見鍾情嘅皇太孫朱瞻基（許凱飾），不惜學繪畫及烹飪遠赴深宮；成功爭取尚食局小廚娘席位，期間捲入宮廷鬥爭，直至最後成功封后。

灰色濾鏡演員黯淡無光

身高165cm嘅吳謹言，自出道以嚟一直保持纖瘦身型，佢曾喺綜藝節目《奇葩說》亦講過佢人生最肥嘅時候只有48公斤。唔少觀眾及網民嘅追《尚食》原因都係「延禧CP」，希望佢哋可以再續前緣，不過劇情多圍繞美食，二人嘅甜蜜鏡頭少之又少，令人大感失望。除此之外，劇集以灰色系濾鏡拍攝，導致演員妝容喺鏡頭下都變得黯淡無光，連女主角吳謹言都不能倖免。

唔少網民指佢太瘦，仲話好似骷髏頭同哈比人，例如「吳謹言係咪太瘦，有老態」、「女主實在太醜，求其一個宮女都靚過佢」、「吳謹言也太瘦了，想把我的10斤肉给她」、「吳謹言本來就比較挑造型，尚食裏面感覺又瘦了，那個服化道和黄濾鏡一弄，越來越像咕噜」、「吳謹言走哂樣」、「不嬲都太瘦又唔靚，延禧攻略時演技亦麻麻」、「吳謹言！骷髏頭咁，見到都🤮」、「真的瘦過頭了，再加上没口紅，真顯老」及「瘦到乾柴了……要是餓肚子為了漂亮無可厚非，這都瘦到不好看了真不必再減肥了，她跟佟麗婭一樣，胖點好看」等等。

吳謹言喺2018年憑《延禧攻略》魏瓔珞一角紅遍兩岸三地，成為內地炙手可熱嘅當紅女星。之後，佢接拍多套劇集，例如《皓鑭傳》﹑《正青春》及《我的砍價女王》等等，可惜收視都係麻麻地。今次佢成功憑《尚食》翻紅，雖然被網民指佢太瘦，但亦有讚佢演技大有進步。

《尚食》劇照

《尚食》劇照

《尚食》劇照

《尚食》劇照

《尚食》劇照

《尚食》劇照

《尚食》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載