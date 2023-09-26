尹光專訪｜與朱咪咪有拗撬直認已破冰 紅館演唱會請葉子楣睇騷(有片）

尹光將於11月4日重踏紅館舞台，宣布舉行《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》，今次個唱採用AI技術，現場人士用咪都可以模仿尹光的招牌聲線，尹光都大嘆科技太先進。 曾屬「廟街歌王」的尹光，時隔多年再到紅館開個唱，問到今次是四面台還是三面台？尹光就透露：「係鑽石台！」不論是曲風到歌衫均有很多元素，舞台服裝已經試好，尹光大讚好靚又浮誇。尹光為今次演唱會特別炮製的新歌《Dear Myself》，歌詞及MV均回顧他的一生，他最喜歡高潮位的激昂幾句「我唱著無無聊聊從未太閃耀 我在唱日日夜夜願搏你一笑 到了我聲線亦折舊了」，尹光自言內容道出他從未叻過，唱歌只是為大家開心。

尹光早於70年代便在香港展開歌唱生涯，談到會否有退休打算？他即答：「若果我尹光有把聲Keep住呢，我永不言休。好似胡楓先生，唱到91歲仍繼續唱。」網上維基百科資料顯示尹光的年齡為74歲，其實他今年已經79歲，明年便迎接80大壽，他說：「年齡並不是問題，反正我都是個長者，最緊要健康。」尹光透露沒有大排筵席擺生日酒的習慣，只會約朋友食飯慶祝，但就會繼續巡演至80歲，紅館作為《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》的第一站，之後他會到澳門、大陸開騷。 雖然亦獲邀到美國演出，但長途機太辛苦，暫時不會去太遠，並說：「搵錢還搵錢，健康緊要，等我休息多幾個月才決定是否過去。」目前尹光獲美國多個地方及單位邀請，當中包括賭場騷。

尹光一直緊貼時代步伐，聽歌品味一點也不Out，他表示也有留意現今香港樂壇，透露會請新一代歌手任個唱嘉賓，談到AI尹光唱盡年青歌手的歌曲，尤其《一人之境》更為尹光吸納不少新世代歌迷，他說：「聽過百幾次，原裝版林家謙的我有聽，AI版我又聽，我宜家學識啦！」尹光就指AI版只有5、6成似自己把聲，預告個唱上會親自演繹《一人之境》，他續說：「林家謙的歌真係好聽，《Dear My Friend》我又好鍾意，姜濤又唱得好好，他兩位的歌真係冇得頂！」疫情三年間無法開騷，尹光憶起當時生活即大嘆：「好悶囉！個人好Down囉！」他於前年不幸中招，自己的生活習慣也被迫改變，如今自己也是7、8時已食飽晚飯回家。