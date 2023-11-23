尹光Wan K.攻叱咤頒獎台氣勢如虹 名曲《少理阿爸》改編《Deal你阿爸》王維基本尊回應 (有片)

明年將滿80歲的「廟街歌王」尹光，早前舉行紅館個唱《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》引起迴響，其抒情新歌《Dear Myself》更成他入行50年首支打進903專業推介榜，為尹光手持《叱咤樂壇流行頒獎典禮2023》之入場券，而且更成為熱門人馬，目前正躋身「我最喜愛的男歌手」的7強之列，跟張敬軒、MC張天賦、MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）睇齊。

歌詞抽擊股價下跌 尹光風頭實在一時無兩，最近一星期內連續幾日出席活動，還成為廣告界寵兒。尹光今日透過社交平台公開替HKTVMall拍攝的宣傳片，他化身Wan K.，並將自己名曲《少理阿爸》改成《Deal你阿爸》，今次光B為廣告MV扮演不同身份，歌詞又是其一貫粗鄙本色，不僅唱住鬧爆廣告商，連創辦人王維基都成被玩對象，歌詞中唱到「王生佢痴膠花，一齊隊冧佢SERVER，派錢咁串，有冇睇過自己啲股價」，將公司股價下跌都一於抽埋，既瘋狂又把宣傳手法玩到極致，獲網民一面倒激讚。

王維基在個人facebook repost《Deal你阿爸》，並笑言︰「邊個marketing team 同事做嘅 ，同我行出嚟 。」