尾二一屆口罩小姐︱「秋香」林靜莉大帽山上玩煙花被網民批違法 於IG凌晨道歉兼捐錢

《尾二一屆口罩小姐選舉》已釋出16強名單，不乏秋香、Triple May、包大人等大熱門人選，當中網民發現秋香原來就係1979年香港小姐季軍鍾慧冰個女，又係「大姐明」林建明契女林靜莉（Jeannie莉莉菇）；佢曾經主持香港開電視《一線搜查》、《30分鐘大放餸》、《細路開電視》等節目，仲參與過ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》，人氣有返咁上下。噚日（1日），林靜莉一張山上玩煙花照就惹起爭議，最後於9月2日凌晨時分道歉認錯。

林靜莉玩仙女棒或違法

林靜莉日前PO出一張身穿長裙玩煙花照片並寫道：「第一次玩仙女棒，嚇死我。」原本照片背景昏暗睇唔到個環境喺邊，但林靜莉標註拍攝場地為大帽山，令網民大批佢有機會造成燒山事件，亦指出根據香港法律，未領有許可証燃放或致使他人燃放煙花爆竹屬違法，認為林靜莉已觸犯法例，又直斥佢不負責任，覺得到時真係出意外的話，要用好多人力物力救山火，又害到消防員同野生動物條命。

不過，都有一班網民持相反意見，反鬧對方：「香港真係好多正義魔人」、「咁你報咗警未？」、「唔明有咩問題」等等。林靜莉事後將其照片刪去；至凌晨時分，林靜莉發IG限時動態道歉。

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