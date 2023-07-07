熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
娛樂
2023-07-07 19:00:00

山下智久赴台宣傳新片男女通殺　新木優子笑言：男生都心心眼了

分享：

左起新木優子、山下智久。（圖／天馬行空 提供）

記者陳曉涵／採訪報道

日本男神山下智久到台灣宣傳電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，聽聞台灣很多冒牌「山下」忍不住笑了出來，直接向「冒牌山下智久們」說：真光榮。

帥氣的山下智久擁有眾多男、女粉絲，在網路上更有許多粉絲會自稱是「各地」山下智久，以代稱表示對他顏值的崇拜，被問及此事，山下智久本人怎麼看待「各地冒牌山下」？他笑說：「我覺得沒有比這更光榮的事情了，在台灣很多男生都很支持我，雖然不好意思，但我會更加努力，帶給大家更好的作品。」

山下智久偕新木優子今日抵達香港，獲熱情粉絲接機歡迎。 山下智久闊別12年再度訪港 新木優子曬腿同行親民派心 山下智久上車後脫去黑色褸，有意無意展示胸肌線條。 山下智久上車後脫去黑色褸，有意無意展示胸肌線條。 山下智久演出Netflix大熱劇《今際之國的有栖》的第二季，更為「梅花K」久間欣治作全裸演出。 山下智久盼在港自駕遊車河 偕新木優子合體派心 山下智久偕新木優子來港，為催淚愛情電影《看不見聽不見也愛你》展開三天緊密行程。 (李睿哲攝) 山下智久 (李睿哲攝)

直呼三次「沒有」跟着害臊起來

而一旁的新木優子也跟著笑出來說：「25日參加見面會時，我看到很多男生粉絲看到山下後，眼睛都變成愛心的形狀，現在聽到這麼多的稱讚，我心中的謎團終於解開！」還邊說邊點頭，讓山下智久直呼三次：「沒有！」跟着害臊了起來。

除了戲劇作品以外，山下智久也是歌手，被問到「有沒有機會來台開演唱會」，山下智久說：「我很想要來台灣開唱！我會更努力促成這樣的機會來跟大家見面」。但山下與新木還是不忘呼籲粉絲們《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》7月7日要上映，請大家務必進戲院支持。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

山下智久吸引港迷追星 偕新木優子現身黃埔會逾千粉絲 山下智久偕同新木優子現身戲院，即獲粉絲報以熱烈的歡呼聲。 山下智久偕同新木優子現身戲院，即獲粉絲報以熱烈的歡呼聲。 山下智久偕同新木優子現身戲院，即獲粉絲報以熱烈的歡呼聲。 山下智久與新木優子特別拍片，跟香港觀眾介紹《看不見聽不見也愛你》。 山下智久孖新木優子向港迷大派心心。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受