山下智久赴台宣傳新片男女通殺　新木優子笑言：男生都心心眼了

記者陳曉涵／採訪報道

日本男神山下智久到台灣宣傳電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，聽聞台灣很多冒牌「山下」忍不住笑了出來，直接向「冒牌山下智久們」說：真光榮。

帥氣的山下智久擁有眾多男、女粉絲，在網路上更有許多粉絲會自稱是「各地」山下智久，以代稱表示對他顏值的崇拜，被問及此事，山下智久本人怎麼看待「各地冒牌山下」？他笑說：「我覺得沒有比這更光榮的事情了，在台灣很多男生都很支持我，雖然不好意思，但我會更加努力，帶給大家更好的作品。」