山下智久赴台宣傳新片男女通殺　新木優子笑言：男生都心心眼了

記者陳曉涵／採訪報道
日本男神山下智久到台灣宣傳電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，聽聞台灣很多冒牌「山下」忍不住笑了出來，直接向「冒牌山下智久們」說：真光榮。
帥氣的山下智久擁有眾多男、女粉絲，在網路上更有許多粉絲會自稱是「各地」山下智久，以代稱表示對他顏值的崇拜，被問及此事，山下智久本人怎麼看待「各地冒牌山下」？他笑說：「我覺得沒有比這更光榮的事情了，在台灣很多男生都很支持我，雖然不好意思，但我會更加努力，帶給大家更好的作品。」
直呼三次「沒有」跟着害臊起來
而一旁的新木優子也跟著笑出來說：「25日參加見面會時，我看到很多男生粉絲看到山下後，眼睛都變成愛心的形狀，現在聽到這麼多的稱讚，我心中的謎團終於解開！」還邊說邊點頭，讓山下智久直呼三次：「沒有！」跟着害臊了起來。
除了戲劇作品以外，山下智久也是歌手，被問到「有沒有機會來台開演唱會」，山下智久說：「我很想要來台灣開唱！我會更努力促成這樣的機會來跟大家見面」。但山下與新木還是不忘呼籲粉絲們《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》7月7日要上映，請大家務必進戲院支持。
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