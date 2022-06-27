岑寧兒要睇林家謙紅館騷 Jerald感激獲鼓勵返港：呢幾年好艱難

岑寧兒(Yoyo)一連四場的《Home is...》音樂會2022 於昨晚(26日)假九展Star Hall舉行尾場，母親劉天蘭繼續現身撐場，爸爸岑建勳的第三任前妻謝寧則帶同父母和兩名女兒捧場，鄧麗欣、林嘉欣、吳林峰、Gareth. T和女友Moon Tang均是坐上客。尾場請來為《風的形狀》作曲的林家謙擔任嘉賓。Yoyo三度encore報答熱情粉絲，她表示爸爸和各地的親朋戚友都有在網上睇騷，還讚她清唱好大膽。

林家謙唱完即落台 昨晚Yoyo與林家謙與合唱《聽風》後，Yoyo只說了一句：「多謝林家謙。」對方一句話沒說便落台，與前晚Yoyo跟陳蕾有講有笑，很大差距，Yoyo在完騷受訪時解釋，全因要配合歌曲編排，因為跟陳蕾合唱後，是介紹音樂團隊班底的時段，但如果跟家謙傾偈便會打斷下首歌的情緒。原來在Yoyo音樂會進行期間，家謙趁上台前匆匆在社交網公布暑假開紅館騷post相，Yoyo知悉好友開騷，即興奮大叫：「係咩？我要去睇！！！」

Jerald自嘲collect skin 特地從加拿大返港擔任音樂總監的Jerald(陳哲廬)，與表妹合唱Swing年代的《半張飛》後，有感而發，「呢兩三年，真係very very Tough, 全靠很多朋友屋企人的支持，再燃點起我把火，我衷心覺得我是 『collect skin』。」Yoyo則回應說：「 我返嚟覺得好被歡迎，好想你有呢種感覺。」Jerard直言起初不相信，經過這幾晚，他由衷表示：「多謝你鼓勵我。」兩表兄妹繼而緊緊擁抱。在完騷受訪時表示兩人已有3年沒親身見面，當年Jerald首次在港擔任演唱會的音樂總監，找Yoyo做和音，今次她自己在香港開騷，當然也想起遠方的Jerald。談到Jerald在台上分享這幾年生活艱難，Yoyo回應說：「我哋係互相陪伴、關心，我好掛住佢，今次喺香港開騷對我哋嚟講係別具意義，好想跟他分享，因為我有好多舊歌都係佢幫我整。」