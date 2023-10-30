岩布仙尼與當年亞視台慶主持陳淽菁越洋視像通話 稱香港人「My Friend」 急不及待見面

岩布仙尼與當年亞視台慶主持陳淽菁越洋視像通話

意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼(Massimo Ambrosini)將於本周四(2日)旋風式訪港，聯同「香港首席美少女」冼迪琦(小迪)現身中環街巿出席「包點先生15周年慶典暨麻辣系列發布會」活動。首席「Happy Birthday KOL」岩布仙尼再度襲港的消息一出，旋即在各大社交網站瘋狂洗板，網民大讚「包點先生」創意十足兼貼地，為一睹這位意大利名宿的風采，不少球迷甚至特地請假追星，希望親身見證岩布仙尼再唱生日歌。「陳淽菁(原名：陳芷菁)早前更以「包點先生特派專員」身份與岩布仙尼越洋視像通話，讓一眾網友及球迷先睹為快，望「片」止渴。

大晒意大利文 「 Come stai? 」 跟2004年亞視台慶晚宴一樣，陳淽菁先用意大利文「Come stai?」跟岩布仙尼打招呼，並替香港巿民轉達對岩布仙尼的思念及期待，令他樂不可支。身在米蘭豪宅的他，隨即熱情跟香港巿民熱情問好，除了以「My Friend」來形容大家及淽菁外，亦非常識做地大晒廣東話講「包點先生」。岩布仙尼非常期待再次訪港，興奮表示，「很開心能夠再次來到香港，於11月2日參與『包點先生』15周年慶祝活動，我急不及待想跟大家一起跟『包點先生』慶祝生日，所以先預祝『包點先生』生日快樂，我很快會跟大家在香港見面！Bye Bye！MyFriend！」

難忘 岩布仙尼 尷尬可愛樣 陳淽菁透露：「想不到當年台慶的其中一個surprise環節成為了香港人的集體回憶，這一幕更是香港電視節目的經典。今次很榮幸獲『包點先生』邀任特派員，可以跟岩布仙尼越洋連線，再次跟這位意大利名宿有另類合作。還記得當年岩布仙尼唱出『Happy Birthday To Me』，那個略帶尷尬又可愛的模樣，事後我也翻看過無數次！今次我和岩布仙尼的宣傳片希望可以延續香港人的集體回憶，我也會將片段Send給珊姐(朱慧珊)，希望能引誘她『出山』，可以再跟我一起當主持，如果我與珊姐能再一次跟岩布仙尼慶祝生日也不錯吧，哈哈！雖然11月2日因工作未能到場支持，但我會留意各大媒體的直擊報導，希望岩布仙尼有一個開心愉快的香港之旅。」 岩布仙尼11月2日訪香港! 亞視傳奇中環街市happy birthday to包點先生