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娛樂
2024-06-04 11:47:57

峰不二子神奇少女名配音增山江威子肺炎病逝 《雷朋三世》同期五主角聲優均離世

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為峰不二子配音的著名聲優增山江威子肺炎離世，享年88歲。

為峰不二子配音的著名聲優增山江威子肺炎離世，享年88歲。

日本長青動畫《雷朋三世》（又名：魯邦三世）的人氣角色峰不二子（小黃蜂）著名聲優增山江威子，於5月20日因肺炎與世長辭，享年88歲。

增山江威子的死訊由《雷朋三世》官方社交平台公布，並發文悼念多年來一直的貢獻，其所屬事務所也發出公告證實消息。增山江威子早於60年代加入聲優界，1977年開始為峰不二子擔任配音，不僅風騷聲線成了其獨特之處，她還聲演過不同類型的經典人物，包括《Cutie Honey》女主角、《神奇小子》中的神奇少女、《機靈小和尚》的一休母親等，據指她是於5月20日病逝，根據家屬的意願，告別式僅由親人們低調進行。

增山江威子於5月20日因肺炎與世長辭，享年88歲。 增山江威子曾為不少經典動畫人物配音。

此外，不少圈中人及聲優後輩也紛紛追悼增山江威子，而《雷朋三世》的聲優同僚也有發表了悼念貼文，目前仍為雷朋配音的栗田貫一寫道：「她是真正的女主角。對我來說，她永遠是典雅且令人憧憬的不二子小姐，她總是溫柔地與我分享故事，讓我感覺被雷朋家族所接納。」不過，跟增山江威子同期為《雷朋三世》其餘四位主角配音的拍檔卻相繼離世，包括初代雷朋的山田康雄、聲演錢形幸一的納谷悟朗、次元大介的小林清志及五川五右衛門的井上真樹夫，加上《雷朋三世》原作者Monkey Punch亦在2019年同因肺炎離世，令廣大動漫迷大嘆唏噓。

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包括增山江威子，《雷朋三世》同期的五主角聲優已相繼離世。 增山江威子從1977年到2010年一直為峰不二子配音。 增山江威子亦有為《神奇小子》中的神奇少女配音。 增山江威子的代表作還有《Cutie Honey》。 增山江威子曾推出唱片亦有作幕前演出。 根據增山江威子家屬意願，告別式僅由親人們低調進行。
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