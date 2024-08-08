日本羽毛球女雙組合志田千陽與松山奈未，在巴黎奧運的女雙賽事贏得銅牌。由於志田甜美的樣貌，讓她突然爆紅，連帶她喜好也受到關注。她日前就為自己喜歡的偶像組合乃木坂46的電台留言打氣，令組合成員非常驚喜，成員的久保史緒里就更希望這位奧運獎牌得主可以掛上她的周邊商品。
香港網民叫「志田BB」，內地直接叫「老婆」的志田千陽，已準備返回日本。今早（8日）她在社交媒體發放在巴黎的相片，並表示感謝各方面的支持，並指這個夏天自己非常開心。而她早前就為乃木坂46成員久保史緒里主持的電台節目留言。志田是乃木坂的「鐵粉」早已為人熟知，早前在銅牌賽後，被網民發現她運動包上的乃木坂周邊商品也引起話題。志田透過節目組的錄音留言表示，自己也有留意久保，並且從久保的歌及影片得到支持，而且她與久保同樣是日本東北出身，故此希望可以大家一起努力。
希望志田掛上自己周邊
久保在電台中聽到有關的留言也非常驚訝，頻問節目組：「是志田選手？怎麼會的？」在懇求節目組播多次錄音，久保意識到真的是志田的留言。久保在節目中也回應指對獲得留言感到超驚喜，同時也祝賀志田獲得獎牌。她又提到對方因為被發現運動包掛上乃木坂商品引起話題，久保更表示希望對方都可以掛上自己的周邊，並願意親自送上。在節目後來久保又提到，大家都是來自東北，希望對方也可以支持自己。
志田千陽出生在日本的秋田縣，根據網民的發掘，她的故鄉就是在另一位前乃木坂成員鈴木絢音的鄰村。至於久保史緒里在宮城縣出身，與秋田縣同屬日本的東北地區。在早前志田運動包掛飾引起關注後，乃木坂官方發發圖感謝，並獲志田的轉發。
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
たくさんの応援、ありがとうございました🇫🇷💖— 志田千陽 (@chiharushida__) August 8, 2024
皆さんの応援と声援がとっても温かくて、
とてもとても嬉しくて、楽しくて
幸せでした…！
最高の夏になりました😌 pic.twitter.com/v9YY6A6zSR