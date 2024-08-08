日本羽毛球女雙組合志田千陽與松山奈未，在巴黎奧運的女雙賽事贏得銅牌。由於志田甜美的樣貌，讓她突然爆紅，連帶她喜好也受到關注。她日前就為自己喜歡的偶像組合乃木坂46的電台留言打氣，令組合成員非常驚喜，成員的久保史緒里就更希望這位奧運獎牌得主可以掛上她的周邊商品。

香港網民叫「志田BB」，內地直接叫「老婆」的志田千陽，已準備返回日本。今早（8日）她在社交媒體發放在巴黎的相片，並表示感謝各方面的支持，並指這個夏天自己非常開心。而她早前就為乃木坂46成員久保史緒里主持的電台節目留言。志田是乃木坂的「鐵粉」早已為人熟知，早前在銅牌賽後，被網民發現她運動包上的乃木坂周邊商品也引起話題。志田透過節目組的錄音留言表示，自己也有留意久保，並且從久保的歌及影片得到支持，而且她與久保同樣是日本東北出身，故此希望可以大家一起努力。