2.松田詩野（滑水）

3.須崎優衣（摔跤） 女子50公斤級

4.田中佑美（田徑） 女子100米欄

5.早田希娜（乒乓球） 混合雙打

6.三井愛梨（游泳） 女子200米蛙泳

7.大橋悠依（游泳） 女子200米個人混合泳

8.池江璃花子（游泳） 女子100米蝶泳

9.北川光（足球）

10.宮崎早織（籃球）

11.湯淺亞實（霹靂舞）

12.古賀紗理那（排球）

13.角田夏實（柔道） 女子48公斤級

14.秦澄美鈴（田徑） 女子跳遠

15.柴原瑛菜（網球） 女子雙打、混合雙打