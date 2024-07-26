日本是香港人最喜愛的旅遊熱點，日本明星也是其中一個香港熱捧對象。而日本運動員也受不少的注目，根據日本網民及媒體的評論，其中16位將代表出戰今屆巴黎奧運的日本美人選手。當中有人今屆後會退役，亦有人抗病成功出戰奧運。
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1.志田千陽（羽毛球）
女子雙打
志田千陽鍾情演唱會
27歲的日本羽毛球代表的志田千陽，今屆賽事會與拍檔松山奈未出戰女雙項目。她與松山已合作接近10年，二人目前是世界排名第4的女雙組合。在去年杭州亞運會，也是日本隊在羽毛球團體賽取得女團銅牌的成員。
在日本媒體的介紹，志田千陽的其中一個興趣是看日本女子偶像組合的乃木坂46，過去也不時顯示自己出席演唱會的相片。據說她本身是「推」西野七瀨，不過現在畢業後轉換成5期生菅原咲月。
志田千陽IG：_chiharushida_
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2.松田詩野（滑水）
松田詩野上屆未能出戰
21歲的松田詩野，因為家住神奈川縣的茅崎市，乘着家與日本滑水勝地接近之便，在6歲已經開始滑水，2014年仍是小學6年級已獲得日本滑水協會的認證，到中學3年級開始成為職業運動員。
松田早在2017年獲歌手西野加奈邀請參與MV，被視為東京奧運的未來代表。可惜是卻僅僅未能晉身東奧，今屆她以亞洲最高排名的第13名取得奧運參賽資格。
松田詩野IG：shinomatsuda
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3.須崎優衣（摔跤）
女子50公斤級
須崎優衣開幕禮持旗
雖然摔跤比賽是力量的對抗，不過日本代表的須崎優衣卻也有着與摔跤極大反差的可愛樣貌，更重要是她並非陪跑，而是上屆東京奧運女子50公斤級的金牌得主，她也是4屆世錦賽的冠軍。
女子50公斤以及之前的48公斤級一直是日本代表的天下，自2004年開始日本運動員都打入決賽，自2012年也更是金牌得主。須崎今次再戰，就是要為日本隊守護這個傳統。另外她今屆獲選為日本隊的持旗手，將與籃球代表八村壘持旗，這一高一矮的組合也相當有趣。
須崎優衣IG：yui106301susaki
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4.田中佑美（田徑）
女子100米欄
田中佑美夢想曾是加入寶塚歌劇團
田中佑美是日本女子跨欄的代表，這位25歲的美少女在去年的杭州亞運取得女子100米欄的銅牌。根據日本媒體的介紹，田中小時候學習芭蕾舞，目標是加入日本國民劇團的寶塚歌劇團，不過在高中的時候連贏兩屆冠軍後，令她的目標改變。
田中佑美IG：yu____den
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5.早田希娜（乒乓球）
混合雙打
早田希娜接班石川佳純
近代日本都有不少美人乒乓球代表，由福原愛到石川佳純，現在的一代可能是早田希娜。24歲的早田希娜，上屆只是作為日本隊的後補選手，不過今屆賽事會出戰混雙及團體賽事，當中混雙與張本智和合作，是日本隊的獎牌希望。去年的亞運，她也協助日于隊在團體賽打入決賽，但最後僅獌銀牌。
早田希娜IG：h_hina77
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6.三井愛梨（游泳）
女子200米蛙泳
三井愛梨年僅20歲
今年才20歲的三井愛梨，是日本泳隊的新秀。去年在世錦賽的女子200米蛙泳以第5名完成，並在去年的日本選拔賽中，以2分06秒77的成績達到奧運的參賽資格，同時她亦取得女子200米蛙泳的日本冠軍。雖然從5歲已學習游水，不過三井同時也練習過體操，目前她在日本的政法大學的國際文化部修讀，目標是往海外留學。
三井愛梨IG：airimitsui_official
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7.大橋悠依（游泳）
女子200米個人混合泳
大橋悠依出戰混合泳
日本泳手的大橋悠依，雖然作為運動員起步遲，在2017年才出戰首次世錦賽，不過也在200米個人混合泳獲得銀牌，到東京奧運後轉為全職運動員。上屆在東京奧運連贏女子200米及400米的個人混合泳金牌，今屆會在200米爭取衞冕。
大橋悠依IG：yui_ohashi_
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8.池江璃花子（游泳）
女子100米蝶泳
抗癌鬥士池江璃花子
24歲的池江璃花子，算是日本最多故事的運動員之一。在2016年的里約奧運首次登場，在2018年的亞運連取6金一鳴驚人，可是之後一年確診患上白血病。在治療10個月後重返賽場，之後獲得東京奧運參賽資格，出戰女子4x100米混合泳的接力，但未能獲得獎牌。今屆她再次用實力取得奧運代表資格，力爭在女子100米蝶泳爭取首面獎牌。
池江璃花子IG：ikee.rikako
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9.北川光（足球）
北川光 日本美女足球員
雖然有說法，女孩子踢波會腳粗，但現今女子足球運動開始冒起之時，除了有靚仔的足球員，自然也有美女代表，日本的北川光是今屆「大和撫子」的代表。27歲的北川司職中場及可勝任後衛。目前效力日本WE聯賽勁旅的INAC神戶雌獅，在今個賽季被選為最佳陣容成員之一，也是30名優秀球員之一。
2017年才首次代表日本國家隊出賽，但直至今年再度入選，並獲選入奧運名單之中，而她至今才為日本上陣11次。不過她也被視為日本中場主力長谷川唯的得力助手。然而在對加納的友賽受傷，令她未能於對西班牙的比賽上陣。
北川光IG：hiiiiiiika14
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10.宮崎早織（籃球）
搞笑擔當宮崎早織
除了足球，籃球也是廣受歡迎的運動。日本女子籃球隊在上屆東京奧運取得歷來最好的銀牌，其中一位成員是28歲的宮崎早織。司職得分後衛的宮崎，出生體育世家，父母都曾經是運動員，爸爸是棒球手、媽媽是打手球。而其兄長也是前日職的足球員宮崎泰右，現時效力東京地方聯賽，而妹妹也曾是籃球員，不過現在轉職成為日本職業賽艇手。
宮崎目前效力日本女子籃球聯賽W聯賽的ENEOS太陽花，球隊在之前一個賽季是冠軍，不過今年就在季後賽的準決賽落敗。宮崎在社交媒體很多時都在擺出搞怪的動作，是球隊的搞笑擔當。
宮崎早織IG：egaooo32
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11.湯淺亞實（霹靂舞）
湯淺亞實戰新項目霹靂舞
霹靂舞今屆奧運是首次加入的項目，作為B-Girl當然也是需要一點型格，日本女子代表的湯淺亞實，本身也是一位舞者。在小學1年級跟隨姐姐學習Hip-Hop，到5年級開始學習霹靂舞。
她是2019及2022年的世界冠軍，在去年亞運及亞錦賽都取得銀牌。而在今年的奧運預選賽，在北京站先獲得亞軍，到匈牙利布達佩斯站就更取得第一名，絕對是今屆的金牌熱門之一。
湯淺亞實IG：gfc_ami
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12.古賀紗理那（排球）
古賀紗理那最後一戰
日本的女排隊從來不缺美女球員，在之前有木村沙織退役，接替日本隊主力的就是古賀紗理那，古賀曾表示自己以前輩的木村沙織為目標。而這位日本隊的隊長，今年帶領日本隊在世界女排聯賽中，獲得了亞軍的成績。
然而28歲的古賀其實早已名花有主，她與日本男排代表的西田有志在2022年結婚，被稱為日本排球界的金童玉女。不過由於二人還是需要經常出外比賽而相聚時間不多，古賀在早前已寫下親筆信，表示會在今屆奧運後引退。
古賀紗理那IG：sarina.koga
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13.角田夏實（柔道）
女子48公斤級
角田夏實減磅轉戰48公斤級
格鬥項目從來都給人剛烈的感覺，日本國術的柔道代表角田夏實，因為在電視的比賽片段，被網民形容像女星廣末涼子以及聲優花澤香菜，因此成為網民的美女代表。
31歲的角田早在小學2年級受到父親的影響而學習柔道，在2018年及去年都成為亞運金牌得主，她原本參加52公斤級賽事，不過近年減磅轉戰48公斤級，仍然連續4屆的柔道大獎賽中奪得金牌。然而上屆東京奧運卻未能取得代表資格，不過今屆她將會首次參加奧運，目標是女子48公斤級別的金牌。
角田夏實IG：tsunoda_natsumi
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14.秦澄美鈴（田徑）
女子跳遠
秦澄美鈴大學轉攻跳遠
日本跳遠項目的女子代表秦澄美鈴，本身是位運動健將。小學時參加游泳、到中學就轉玩籃球，直到高中開始接觸田徑，最初是參加100米跑，其後也嘗試過跳高、三級跳，到大學時被教練發掘其彈跳才能，到大學3年級開始跳遠。
在2019年首次贏得日本錦標賽的冠軍，2022年才代表日本參加世界錦標賽。秦在去年的日本錦標賽首次跳出6米64打破日本紀錄，在之後一個月更於亞洲田徑錦標賽跳出6米97的成績奪得冠軍並創下新日本以及亞錦賽的紀錄。
秦澄美鈴IG：sumiiiiire0
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15.柴原瑛菜（網球）
女子雙打、混合雙打
柴田瑛菜夥錦織圭
日本的網球很多時都需要借助「外力」，除了出了一個大滿貫單打冠軍的大坂直美，其實還有柴田瑛菜。與不少日本網球一樣，柴田本身並非在日本出生及長大，父母雖然都是日本人，不過柴田是在美國加州出生，在7歲開始接觸網球，13歲開始接受訓練。在2019年為了爭取奧運出賽資格而改以日本國籍。
柴田在2022年曾經在法國公開賽的混雙贏得冠軍，在去年也於澳洲公開賽的女雙打入決賽。目前在世界的雙打排名24，是現時日本網球雙打球手中最高。柴田今屆分別與錦織圭及青山修子合作，代表日本參與混雙及女雙的比賽。
柴田瑛菜IG：enashibs
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16.比嘉萌（韻律泳）
雙人及團體賽
比嘉萌 名將之後
韻律泳很重要的就是美，因此美女選手自然不會少。日本的韻律泳代表比嘉萌年僅16歲，早在2022年，比嘉萌14歲之時已經出戰世錦賽，是日本史上最年輕的出場運動員。之後與拍檔的安永真白在去年國際泳聯世錦賽的雙人韻律泳，技術項目中獲得金牌，在自由表演中亦獲得銅牌。
「比嘉」是日本沖繩縣的普遍姓氏，其實比嘉萌家庭也來自沖繩，不過因為她父親也是運動員，過去是日本職棒球隊廣島鯉魚的球手，因此比嘉在廣島出生。比嘉今年會代表日本出戰團體以及雙人項目的比賽。