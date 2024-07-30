巴黎奧運︱與方力申奧運對談 何詩蓓：希望繼續支持香港運動員

游泳出身的方力申(小方)，在何詩蓓領取銅牌後與她進行獨家專訪，小方問何詩蓓比賽時的感受，和能否順利執行比賽部署，何坦言：「我知道呢場比賽(成績)會好近，澳洲實力真係好強，佢哋幾個月前先破咗世界紀錄，我知呢場比賽唔會容易，我嘅強項係easy speed，所以我盡量一開始游快少少，以一個輕鬆速度去游，因為知道澳洲選手通常會喺最後50米會搏盡衝番上嚟，所以最後25米唔可以放棄，耷低頭好快咁去游。」
何詩蓓指獲得銅牌已經好開心，她稱在現場看到很多香港區旗，她又感激身在香港的觀眾捱夜支持：「好多謝大家嚟緊呢兩個星期要捱夜睇比賽，多謝大家支持，呢幾日比較少上social media，睇唔到大家嘅message，不過我收到大家嘅愛同埋支持，希望大家繼續支持香港運動員，我哋好努力為大家比賽。」
小方問何明天將出戰100米自由泳，現在先奪一面獎牌，是否打了一支強心針，同時大家對她期望變得更大，問到會否有更大壓力，何詩蓓坦言：「唔會，我知道過去幾年落咗幾多苦功，訓練有幾辛苦，我對自己有信心，依家最重要係返去好好做恢復，希望抖足精神，聽日一步一步咁嚟。」
小方再問到連續兩屆奪得獎牌，感覺哪一屆比較困難，何詩蓓說：「屆屆都唔同，上一屆期望冇咁高同埋冇觀眾，所以壓力冇咁多，雖然今次期望多咗，但我對自己能力都有信心，同埋感受到大家支持。」