巴黎奧運｜「體育蔡思貝」莊琬晴到埗發燒仍帶病工作 被網民大讚專業：完全睇唔出

前TVB體育記者莊琬晴（Edith）採訪過大大小小嘅本地及國際體育盛事，包括2018年雅加達亞運會、東京奧運及全運會等等，經驗豐富。近日，莊琬晴為TVB擔任巴黎奧運「特派專員」與方力申、黃翠如及何振然到巴黎走訪比賽場館，與一眾運動員作賽後專訪，不過，原來莊琬晴今次係帶病工作，令網民大讚其表現專業。

莊琬晴日前於社交平台發文透露自己一到埗巴黎就發燒，最擔心影響團隊，又感謝一班夥伴、朋友及屋企人照顧和關心：

「是這樣的，首先要感謝一班好夥伴嘅照顧同關心，同埋未出發嘅團友們即時補貨，以及香港行家們嘅藥物支援。實在抱歉，一到埗就發燒，而家總算精神少少。呢兩日確實辛苦，最擔心影響團隊，多謝香港不同朋友和屋企人嘅關心，我會頂住，盡快好起來」；莊琬晴又表示希望嚟緊可以做得更好：「希望身體慢慢復原後，可以做得更好、更細緻、更專業

#巴黎奧運 #採訪 #身體健康最重要 #唔係點做世界冠軍 #我可以的 #大家繼續支持香港運動員」

唔少網民都於帖文下留言表達關心，叫莊琬晴保重身體，仲有網民激讚佢訪問表現專業：「原來你病緊，完全睇唔出因為你喺訪問入面表現得好專業，祝你早日康復」、「Edith妳做得好好呀，你都加油呀！希望妳身體都頂住」、「快D退燒病好，奥運採訪靠你，一直支持你」、「加油，盡快好番，等住睇妳的最強巴黎奧運直擊」、「加油，你有做得好好啊」、「知道訪問每一個運動員都唔容易，辛苦了，要保重身體」等等，同行嘅黃翠如亦留言：「已經好叻叻，好佩服」。