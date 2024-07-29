ViuTV主持饒家輝採訪運動員被指似審犯遭負評 網民：語氣似問責多過訪問 ｜巴黎奧運

ViuTV主持饒家輝採訪運動員被指似審犯遭負評 網民：語氣似問責多過訪問

2024年巴黎奧運如火如荼進行中，香港隊派出35名運動員競逐多項賽事，當中柔道港將王嘉莉出戰女子48公斤以下級別賽事，首圈對手係世界排名高自己17位嘅奧地利選手Katharina Tanzer，可惜落敗，遺憾告別個人首屆奧運。賽後佢接受ViuTV記者饒家輝訪問，期間饒家輝嘅訪問被網民鬧爆，被指不顧運動員感受、無禮貌及似質問多過訪問等等。

態度輕佻冇禮貌質問王嘉莉 喺接受ViuTV記者饒家輝訪問時，王嘉莉被問到「完成人生第一場奧運比賽覺得點？」，佢就話唔太滿意自己嘅表現，而佢竟然再追問：「唔滿意喺邊度呀？」 ，嘉莉就回答比賽前有研究點樣防守得好啲，但最後做唔到。之後佢再追問多個問題：「其實你賽前都講過，想同佢鬥立技嘅，但你覺得對手拖到用寢技，最主要關鍵係咩呢？你做漏咗咩呢有一刻？」及「其實跟咗蒙古教練一段時間，做咗好多嘅特訓，你覺得蒙古教練教你嘅嘢，呢場比賽你拎咗出嚟有幾多？拎到幾多嚟用？」。

網民：可唔可以炒咗訪問條友？ 雖然佢最後有講唔該及麻煩晒，但網民就唔收貨兼鬧爆，留言話「Viutv絕對要換左訪問條友，審犯咁，係咁問人邊度出問題，上屆己經覺得佢好差。」、「ViuTV可唔可以換（炒）咗訪問條友？一啲都唔專業，語氣、態度輕挑。」、「我都想問返viu記者，知唔知自己做錯啲乜？點解會做錯呀？對自己做錯有咩感受呀？」、「不如檢討一下自己嘅訪問質素同態度先，其實都已經唔關專唔專業問題！」、「運動員係需要支持，唔係俾你審問 王嘉莉，加油！繼續努力！」、「人地啱啱比完賽，主持可唔可以唔好問啲令佢咁難受嘅問題？你又唔係佢教練」、「個語氣有冇得再輕佻啲？」、「炒得啦 問埋d咁既野」、「語氣似問責多過訪問」、「記者問親都係質疑人既，係咁怪人地做得唔好咁」、「憑咩用呢個語氣問運動員」、「呢個記者真係極度冇禮貌 好失禮 人地已經唔開心啦，唔係要你一定鼓勵佢，但係唔係咁樣踩法囉！」、「可唔可以尊重下個運動員，真係唔好再搵哩個記者出嚟」及「訪問咁嘅質素同態度。絕對罷睇ViuTV」等等。