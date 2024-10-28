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娛樂
2024-10-28 20:25:45

巾幗梟雄之懸崖｜蕭正楠讚黃翠如係好太太 督促住操肌過程︰沖完涼佢就睇

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蕭正楠對黃翠如有讚無彈。

蕭正楠對黃翠如有讚無彈。

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蕭正楠昨日(28)出席《巾幗梟雄之懸崖》宣傳，大會要求他與羅天宇等穿上戲服，更帶上頭套讓fans猜誰是蕭正楠，其後fans表示憑對方的身形認出。談到他為劇中一場除衫的造型節食及狂操，他坦言僅為那一場戲便要付出近半年時間。問到為何不分享整個苦練過程，他說︰「我自己本身唔會特登講，只係希望觀眾到時睇到我哋幾咗幾多心機。」

蕭正楠與現場觀眾大玩遊戲，兩位都是他的fans。(娛樂組攝) 蕭正楠與現場觀眾大玩遊戲，兩位都是他的fans。(娛樂組攝) 《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。(娛樂組) 《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。(娛樂組) 《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。(娛樂組)

蕭正楠︰希望觀眾感受到我嘅熱誠

對於翠如公開他的半裸照，大談他的操肌之路，甚至在宣傳《黑色月光》時，也不忘談起他的努力，蕭正楠笑得非常開心並謂︰「真係好多謝呢位太太，佢好俾心機睇我嘅劇集，仲會比意見。」由於今次他要一人分飾三角，他稱自己花了很多心機，但不想由自己把口說出來，而是希望觀眾可以感受到他的熱誠。

翠如做監工

他表示拍完這部戲之後，仍有保持操練，如今已成為習慣。他又提到整個操練過程，翠如不時提點及鼓勵他，並會留意他有沒有進步。他說︰「嗰陣沖完涼佢就會睇有冇進步到，有咩唔同。有時我想放肆少少，佢都會叮囑我唔可以食太多，如果唔係個八嚿腹肌就冇晒！我都好聽話！」

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蕭正楠透露翠如生日當天只是二人去了公園野餐同傾偈，簡單慶祝。

蕭正楠透露翠如生日當天只是二人去了公園野餐同傾偈，簡單慶祝。

注定要殺胡定欣

有不少網民指今次不少演員的表現都很用力，他指是角色的人設問題，他說︰「我對手主要同定欣，三個角色同佢有啲好變態，甚至係扭曲嘅關係，所以每次都係要用盡全力去演。」他笑謂自己近日才發現每次跟定欣合作，自己的角色都是為了殺定欣，「呢個係天注定要我去害佢！」

胡定欣得知蕭正楠每套劇都是追殺她時，笑過不停。 胡定欣得知蕭正楠每套劇都是追殺她時，笑過不停。

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