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娛樂
2024-02-05 12:45:00

帝女花｜水波浪影片節2．6免費入場 林家棟高世章現身映後座談會

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「水波浪影片節」以《帝女花》為主題，於2月6日舉行首映，並免費招待各界人士。

由桃花源粵劇工作舍策劃的《帝女花》65 周年一系列九個項目，變奏出不同的跨 界藝術作品。由桃花源主辦，Cityline、文藝復興基金會及香港兆基創意書院為合作伙伴的「水波浪影片節」，以《帝女花》為主題，透過影像引發無限創意

林家棟在訪問中大談自己對粵劇的看法。

「水波浪」是粵劇獨有表演程式。人物面對兩難，經歷思想交戰後孤注一擲 的過程。表演配合鑼鼓節奏，時而激昂、時而緩慢、時而停頓、時而連綿；經過 形體表現出苦惱、困擾等內在感受以及權衝利害、狠下決心等陰暗與光明的心路 歷程。行內術語稱為「水波浪」（「浪」粵音 long2）。

1970 年代香港有一位 20 多歲的青年，遊走於功夫與電影之間，而立之年成 功重新定義 Kung Fu x Film 香港獨有的「功夫電影」，影響世界，直到今天。他 是李小龍 Bruce Lee，被尊稱為 King of Kung Fu1980 年代美國有一位 20 多歲的 青年將「MV: Music x Video 音樂影片」注入新意，豐富內容，帶來永久的影響， 直到今天。他是 Michael Jackson 米高積遜，被尊稱為 King of Pop 今日由年輕 人開創 COV: Canto-opera x Video 影響未來，擴闊自身傳統藝術的想像與創作空 間，讓其深入民心，透過 Online 傳遍世界。 本屆水波浪影片節作品，包括學生、影像創作者及專業影像導演，不同世代 呈現對《帝女花》的不同思考。評判請來林家棟、何劍雄、高世章、林永存、盧 偉力、丁雲山、黃勺嫚

「水波浪影片節」作品一覽︰

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