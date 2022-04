被讚 懂得尊重fans

而當玄、孫兩人要離開,得知獲請客後,兩人一起向fans說多謝,「唐老鴨女孩」說:「我說了congratulations on your marriage,兩人一邊笑一邊點頭,看著我說Thank you so much。對視的那一瞬間,感覺是韓劇來到了現實,像是在韓劇裡身處其中。我的銀行卡上有他們的消費紀錄了。」fans們都在「唐老鴨女孩」的帳戶留言,非常羨慕她經歷如韓劇般的偶遇,又讚玄、孫兩人非常有禮貌,懂得尊重fans。