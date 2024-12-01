床哥@JFFT拉票風波後首現身 認因入「叱咤」5強沖昏頭腦影響YT最內疚

JFFT今日現身「寶礦力水特跑步祭2024 」，他們因為「抽水風波」成為連日來的焦點，床哥現身訪問時就表示今次上了一課，並笑稱隊友在「邊個瀨嘢就會變花生友，大家盡力恥笑」，但三位隊友就稱不覺得床哥「好大鑊」，成員雞翼稱「比想像中煲大咗少少」，米少就稱「去年到尾有NOISE都幾好睇呀，作為花生友來講，如果佢(床哥)係需要幫手嘅，咪幫，冇咪食花生。」

提到今次拉票事件有沒有影響到YT，床哥承認對他感到最不好意思，「佢始終係夾係中間，佢好難handle兩邊。」提到Edan曾稱跟床哥有溝通及有共識，床哥說︰「我哋之前有通過電話係有講有笑，佢都話知道我哋係咁玩開，佢當下係冇一個好大反應，但佢見個事件發酵到咁，都出乎佢意料。」他稱亦因為今次事件知道原來自己都有些影響力。

問到有沒有後悔在直播這樣說，床哥說︰「當刻都係閒話家常，有咩新聞、有咩發生緊，我都係上網㩒娛樂版，有咩講咩，大家都講緊，點解你講就嚴重啲呢？」他稱如果重來，會修飾一下。談到另一個在Edan、姜濤回應之後的直播，床哥承認當下真的有些情緒激動及有少少意氣之爭，「感覺俾人擺咗係一個好危險嘅地方」，IG名隔離新增「有品」行為，床哥自覺是一個有品、善良的人，亦屬自己的「正常操作」，並謂自己的名字現在加為「愛與和平」。

與Edan見面會擁抱

床哥稱今次事件的確令JFFT多人認識，對他們來說「不幸之中的大幸」，並指「JFYT」一直都是限定團體，沒想到跟YT的合作長做長有，他們坦言跟環球沒有合作。JFFT透露會出席叱咤頒獎禮，提到他們屆時會跟MIRROR見面，會否跟Edan當面道歉，床哥稱本身跟Edan從沒有見過面，但有機會的話想會盡量向對方釋出善意，如有機會見面，就想送上Edan一個擁抱，至於會否道歉就未有正面回應。

入5強 沖昏頭腦

問到JFYT會否就此解散，米少說︰「其實以我哋資質去到5強已經好犀利，我成日都話急流勇退，要係最高峰退落嚟先成為經典，我哋資質係去唔到嗰個水平，我就好知足！(係咪入五強沖昏頭腦？)係啦！既然有呢個機會，不如就要『沖』住上，『沖』到最頂！」他們笑言已經「沖」醒。