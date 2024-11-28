床哥@JFFT自命有品 IG破10萬follower 已跟Edan溝通 疑不滿姜濤：擺低兩個字我就要硬食？

床哥@JFYT拉票抽水，昨日MIRROR成員呂爵安(Edan)和姜濤出席公開活動時已回應，Edan自言略知床哥和JFFT的風格，認為對方無惡意，但亦補充指，「但有時開玩笑無意中影響了其他人或過咗火，我可以理解。」姜濤則強調不認同床哥的拉票手法。昨晚床哥以JFFT成員身份與周殷廷開Live，強調言論跟YT無關，劃清界線。他自言已跟Edan溝通，雙方有共識只是開玩笑，但對於姜濤留言「冇品」有所質疑，認為他未有了解事情來龍去脈，同時在IG個人檔案「Bed Gor」加上「(有品)」兩字，並在IG限時動態分享追隨者已突破10萬的好消息，同時繼續拉票。

昨晚(27日)JFFT連同YT開live回應事件，YT首先表示已跟Edan道歉，床哥解釋指上星期落區拉票親見很多爵屎，才有感而發，絕非「老屈」或抺黑，我係強調已經脫粉嘅，可以投我哋。我直播咩人都會講，唔會因為係MIRROR而唔講，當時只係好輕咁提吓，大約一分鐘，但就被人cap出嚟做文章。」床哥表示已透過YT親自與Edan溝通，大家都知是講笑：「我同Edan其實係OK，有個共識，大家係玩吓。我甚至有邀請佢遲啲上嚟直播。」他再三強調絕無惡意，「我完全唔係惡意攻擊，只係客觀陳述事實，我都保持住中立態度。我真係冇惡意，真係冇惡意。」

對於姜濤留言「冇品」，床哥以行動表示不認同，在IG名號加上「有品」二字，他續說，「「之後突然有位師兄，我懷疑佢未了解、唔知頭唔知路。我有睇佢今日個訪問，個訪問佢講大家可以了解多啲先，其實呢句說話，可以用返落佢自己度。佢冇了解、冇同隊友溝通，（只講）一句『冇品』。因為呢句，已經令事情收拾唔到，一發不可收拾。佢就擺底兩個字，之後完全唔覆，我係咪就要硬食？」同時他亦在IG限時動態分享follower突破10萬的喜訊，寫道，「突破十萬，係一個值得紀念嘅日子，Follow之餘記得投票。」他認為今次打入「叱咤我最喜愛組合」五強，連ERROR都要為MIRROR拉票，正顯示MIRROR並非穩陣奪獎，小組合如JFYT也可造成衝擊，雖然未必一定成功。

最後，床哥跟YT劃清界線，指自己言論與YT無關，擔心影響YT，「我哋JFFT本身口沒遮攔，即使JFFT收皮都唔緊要，只係唔想影響到YT大哥。」拍檔米爺立即拍拍YT，講笑道：「使唔使1月1號即刻宣布，解散JFYT？」YT自言剛剛與MIRROR成員參與903籃球賽，在球場上互為戰友，沒料到事情會鬧大，身為導演和幕後製作人的他表示，曾間接與Edan合作，十分欣賞Edan親力親為，分享Edan鮮為人知的一面，「好多人唔知，佢自己MV係會親自剪埋。」