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娛樂
2024-11-27 01:12:26

床哥@JFYT為叱咤拉票抽Edan水 姜濤留言：冇品

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床哥開Live為YT和JFYT拉票。(截圖)

床哥開Live為YT和JFYT拉票。(截圖)

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叱咤我最喜愛男歌手、女歌手和組合，本周進入第三階段投票，各入圍歌手或組合都以不同形式拉票。周殷廷YT與網台JFFT組成的JFYT首次晉身五強，成員床哥就開live拉票，揚言如果能上台領獎，首先要多謝保錡，第二個多謝呂爵安(Edan)，暗指兩人因緋聞而引發脫粉潮，並呼籲，「兒登流走票數，歡迎投YTJFYT。」他自言上周落區拉票，遇見很多爵屎為Edan拉票，但竟發現Edan去了台灣跟林明禎行夜市，「我都唔識形容，一定係百般滋味在心頭。」言論引起爵屎和鏡粉不滿，不滿床哥為流量密碼抽水，姜濤則留言：「冇品」為兄弟代抱不平。

床哥開live拉票，呼籲流失的爵屎轉投YT周殷廷和JFYT。 有網民在台灣夜市遇到Edan及林明禎。(網上圖片) 床哥@JFYT開Live拉票，揚言不會去台灣，擺明抽Edan水。 床哥開Live拉票，指JFFT成員全部有女友或已婚。 床哥開Live拉票，呼籲剛脫粉的「爵屎」投票給JFYT或周殷廷。 周殷廷與網台JFFT組成JFYT推出《HANDS UP》一首歌。

承諾不去台灣 一齊上街拉票

該片段被一位網友剪輯放上threads，這網友呼籲未投票的爵屎三思，他自言本來欣賞周殷廷，但認為床哥的言論是消費Edan和爵屎，對自己在第三階段轉投YT一票感後悔。片段中床哥為YT和JFYT拉票時承諾，「我哋會與你同行，我哋喺投票階段唔會去台灣，我地會喺街上同你地一齊拉票，我地會與你同行。」他強調，「我地全部有晒女朋友、有晒家室，你哋不需幻想我哋成為你哋戀愛對象，呢度唔會有戀愛粉。」不過YT曾表示在事業低潮期，與拍拖16年的女友分手，此後他未有談及自己是否已脫單有新女友，

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有網友將床哥的拉票片段剪輯放上Threads表達不滿，姜濤留言回應：冇品。 姜濤以「冇品」作回應，似是不滿抽水行為，代兄弟Edan發聲。

後悔投票周殷廷

他又分享上周四拉票時遇見爵屎時的感受，「當我哋見到佢哋好用心拉票時，去到好夜返屋企時，發現佢喺台灣happy緊，我都唔識形容，一定係百般滋味在心頭，放心，我哋JFYT會與你同行，歡迎爵屎加入JFYT大家庭。」言論一出，有網友表示本身頗為欣賞周殷廷，但對JFYT的拉票言論反感，該片段在網上瘋傳，未知這是曲是直的宣傳策略，而姜濤就在Threads留下「冇品」兩字，保錡一度在IG限時動態轉載床歌拉票片段，但後來刪除了。

保錡曾在IG限時動態轉發床哥拉票片段。 姜濤留言後，床哥疑似在IG限時動態「道歉」，言詞間似另有所指。 Edan和周殷廷在903籃球賽有講有笑。(資料圖片) 周殷廷YT在籃球賽後受訪，自言能打入叱咤五強已很開心。(資料圖片) Edan未能打入叱咤我最喜愛男歌手五強，曾在TG上水安慰fans。(資料圖片)

床哥疑似「道歉」

姜濤留言後，有網民認為他仗義為兄弟發聲，亦有認為他不智，只會掀起話題，引來更多Haters攻擊。床哥則在IG限時動態以黑底白字留言：「完全係我自己既責任，品德真係太缺了...」表面看似道歉，但有JFYT fans形容床哥「教科書式撚狗」，床哥引用姜濤當年字眼來回應，因為姜濤於2020年「肥手指like錯留言」風波中，曾經解釋指：「完全係我自己嘅責任，手指真的太肥了」至於另一位主角Edan則暫時未有表態，他在上周六的903籃球賽跟周殷廷不時搭膊頭有傾有笑，亦曾like對方和JFYT的IG發帖

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