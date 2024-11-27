床哥@JFYT為叱咤拉票抽Edan水 姜濤留言：冇品

叱咤我最喜愛男歌手、女歌手和組合，本周進入第三階段投票，各入圍歌手或組合都以不同形式拉票。周殷廷YT與網台JFFT組成的JFYT首次晉身五強，成員床哥就開live拉票，揚言如果能上台領獎，首先要多謝保錡，第二個多謝呂爵安(Edan)，暗指兩人因緋聞而引發脫粉潮，並呼籲，「兒登流走嘅票數，歡迎投YT同JFYT。」他自言上周落區拉票，遇見很多爵屎為Edan拉票，但竟發現Edan去了台灣跟林明禎行夜市，「我都唔識形容，一定係百般滋味在心頭。」言論引起爵屎和鏡粉不滿，不滿床哥為流量密碼抽水，姜濤則留言：「冇品」為兄弟代抱不平。

承諾不去台灣 一齊上街拉票 該片段被一位網友剪輯放上threads，這網友呼籲未投票的爵屎三思，他自言本來欣賞周殷廷，但認為床哥的言論是消費Edan和爵屎，對自己在第三階段轉投YT一票感後悔。片段中床哥為YT和JFYT拉票時承諾，「我哋會與你同行，我哋喺投票階段唔會去台灣，我地會喺街上同你地一齊拉票，我地會與你同行。」他強調，「我地全部有晒女朋友、有晒家室，你哋不需幻想我哋成為你哋戀愛對象，呢度唔會有戀愛粉。」不過YT曾表示在事業低潮期，與拍拖16年的女友分手，此後他未有談及自己是否已脫單有新女友，

後悔投票周殷廷 他又分享上周四拉票時遇見爵屎時的感受，「當我哋見到佢哋好用心拉票時，去到好夜返屋企時，發現佢喺台灣happy緊，我都唔識形容，一定係百般滋味在心頭，放心，我哋JFYT會與你同行，歡迎爵屎加入JFYT大家庭。」言論一出，有網友表示本身頗為欣賞周殷廷，但對JFYT的拉票言論反感，該片段在網上瘋傳，未知這是曲是直的宣傳策略，而姜濤就在Threads留下「冇品」兩字，保錡一度在IG限時動態轉載床歌拉票片段，但後來刪除了。

床哥疑似「道歉」 姜濤留言後，有網民認為他仗義為兄弟發聲，亦有認為他不智，只會掀起話題，引來更多Haters攻擊。床哥則在IG限時動態以黑底白字留言：「完全係我自己既責任，品德真係太缺了...」表面看似道歉，但有JFYT fans形容床哥「教科書式撚狗」，床哥引用姜濤當年字眼來回應，因為姜濤於2020年「肥手指like錯留言」風波中，曾經解釋指：「完全係我自己嘅責任，手指真的太肥了…」至於另一位主角Edan則暫時未有表態，他在上周六的903籃球賽跟周殷廷不時搭膊頭有傾有笑，亦曾like對方和JFYT的IG發帖。