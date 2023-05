第76屆康城影展進行得如火如荼,各電影已先後在影展播放。今屆除了尊尼特普(Johnny Depp)成為風頭躉之外,奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)風頭比尊尼更甚,他今次聯同名導馬田史高西斯(Martin Scorsese)及影帝羅拔迪尼路(Robert DiCaprio)宣傳新片《Killers of the Flower Moon》(花月殺手)兼首映。這部片長3小時26分的電影播完後,觀眾起立拍掌9分鐘以示對電影的讚賞,這是今屆影展觀眾作出最熱烈反應的一次,證明《Killers of the Flower Moon》是一部非常好的作品。