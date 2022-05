轉攻荷李活的陳法拉,去年憑Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功登上國際舞台,今日還出席第75屆康城影展。





影后張曼玉的法國導演前夫奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas),翻拍前妻主演電影《女飛賊再現江湖》(Irma Vep)成HBO迷你劇,該作於康城影展舉行活動,阿薩耶斯率女主角艾莉西亞菲瑾德(Alicia Vikander)、黑人男星Byron Bowers、陳法拉等見傳媒,並會於盛會上播放此劇的剪輯版,該劇預計6月於HBO上架。