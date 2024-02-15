廖子妤約同門藝人豪食開年飯 睇好余香凝龍年封影后

入圍 香港電影金像獎

回首剛過去的兔年，Jennifer、Fish與小師妹許月湘可算是「大豐收」，三人齊齊入圍第42屆香港電影金像獎，分別角逐最佳女主角、最佳女配角及最佳新演員殊榮，Fish盼望好姊妹Jennifer今年能踏上金像獎舞台領獎，她說：「揭曉入圍名單前一晚，其實我瞓唔着，好緊張，好想你（Jennifer）憑《白日之下》呢個角色入圍，真係好好睇，而家好開心你可以入圍，呢套係好電影，好多馬來西亞嘅朋友睇咗之後都話好睇，希望新一代香港電影會有更多好作品。好想見證Jennifer領獎，真係好值得，但又咁講，對手都好強勁。」

相對Fish的期盼，Jennifer反而表示平常心：「自己平常心，反而見到小師妹（許月湘）入圍好開心，佢係一個好嘅新人、態度好，而且又演藝學院畢業，好專業，希望以後金像獎名單會成日見到佢嘅名字。」對於Jennifer的稱讚，身旁的許月湘即感動得眼泛淚光，受寵若驚，直言會繼續努力。