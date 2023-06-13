廣末涼子老公戴綠帽後首發聲 疑宣戰指「會做個了斷」

日本42歲女星廣末涼子近期傳出婚內偷吃「米其林熊男主廚」鳥羽周作，雖然雙方都否認，但不倫戀風波仍影響到了廣末涼子的事業，不僅廠商已將她的廣告從官方網站刪除，原本由她主演的電影也延期拍攝，甚至傳出換角。對此，廣末涼子的藝術家老公井筒順（Candle JUNE），11日首度發聲，稱將會「好好做個了斷」，被推測是在暗示將結束婚姻。

井筒順向觀眾表達歉意

據日媒《スポニチアネックス》報道，井筒順11日在福島縣出席311地震復興支援活動「CANDLE 11th」時，首度談及廣末涼子的不倫戀事件，先向觀眾表達歉意：「因為我個人的私事影響大眾，實在是不好意思。」接着表示：「現在我的家庭遇到困難的情況，我一定會做個了斷，各位敬請期待。」對此，日媒《週刊女性》則指出，這很有可能是井筒順的「宣戰公告」。

井筒順11日出席公開活動，親吐將「劃清界線」引起熱議。（圖／翻攝自井筒順IG）

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不倫戀傳聞曝光後，除了廣告、電影商紛紛與廣末涼子割席，她自2019年開始擔任主持人的「東京電視台音樂祭」，據傳也考慮與她中止合作。外界也推測，若已經是第二次結婚的廣末涼子真的與井筒順離婚，形象勢必再遭重創。

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