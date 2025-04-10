張國榮謝霆鋒專屬產品列陣 唱片公司齊撐《香港唱片店日2025》

香港唱片商會將於2025年4月12日 (星期六) 舉辦《香港唱片店日2025》(Record Store Day Hong Kong 2025)，今屆繼續推出令人驚喜，包羅萬有，特別限量實體唱片產品，於有份參與這次活動的唱片店在《唱片店日》當天發售，讓樂迷們同步感受和傳播全球數千家唱片店的個別聽歌文化，當天也會有歌手計劃到唱片店給樂迷驚喜，希望樂迷能重拾逛實體唱片店的動力，發掘和體驗在唱片店購物所帶來的樂趣。
除較早前已公布TVB Music Group 和 All About Music 的十多款7吋黑膠唱片，以及風行唱片推出歐信希新歌「家傳之寶」的7吋薰衣草紫膠外，香港唱片商會透露因今次《香港唱片店日2025》而生產的專屬限量產品，包括英皇娛樂推出限量獨立編號1000張謝霆鋒國語專輯《釋放》爆花彩膠唱片；Sony Music 推出鄭伊健《伊健•十三》金黒條紋彩膠唱片、彭羚《給我唱過的男孩們》 半透明黒加倫子紫彩膠唱片、蔡楓華《白金珍藏版》半透明天藍彩膠唱片，林憶蓮《灰色》粉紅色彩膠唱片，以上四款唱片均以 DMM (Direct Metal Mastering) 刻版歐洲壓製，每款限量500張附獨立編號；環球唱片推出張國榮《88演唱會》限量足本3張黑膠套裝，以及《春光乍洩》原聲大碟動態圖像黑膠唱片，音樂播放時膠面出現動畫般的神奇效果；CHESKY RECORDS 的The World’s Greatest AUDIOPHILE VOCAL RECORDINGS 綠色唱片；WAN’s Production 新一代二胡演奏家朱芸編《破。地獄》電影原聲配樂盒帶；風行唱片推出奚秀蘭《我的祖國》單曲7吋紅色彩膠唱片、譚炳文和李香琴 《舊歡如夢》及《你回來吧》7吋橙色彩膠唱片，兩款 UHQCD (平民版玻璃CD) 包括《擇仙花(秋葉)》及《Groove Note 最靚聲精選集》；上揚愛樂古典CD 。
如果說唱片公司於《香港唱片店日2025》所推出的限量產品是《主菜》，那麼香港唱片商會同步出版獨一無二的限量紀念唱片絕對可以作為今年唱片店日的《甜品》，這款甜品般的紀念唱片為非賣品，樂迷於參與唱片店內購買任何產品滿300元即可換領，今年更分別推出黑膠和 CD 版本，收錄曲目包括熱賣的《破。地獄》電影原聲大碟內歌曲《客途秋恨》、《神挑合侶 / 歐信希》、《完全因你 / 林智樂》、《友誼萬歲 / 李麗蕊》和《痴情淚 / 鄭少秋•汪明荃》等共十一首歌曲。這張《香港唱片店日2025紀念唱片》，見證了唱片公司對這次活動的大力支持，只要你喜歡音樂，4 月12 日當天逛唱片店絕對能令你喜出望外，滿載而歸，絕對不容錯過。