張國榮謝霆鋒專屬產品列陣 唱片公司齊撐《香港唱片店日2025》

張國榮《88演唱會》限量 足本3LP

香港唱片商會將於2025年4月12日 (星期六) 舉辦《香港唱片店日2025》(Record Store Day Hong Kong 2025)，今屆繼續推出令人驚喜，包羅萬有，特別限量實體唱片產品，於有份參與這次活動的唱片店在《唱片店日》當天發售，讓樂迷們同步感受和傳播全球數千家唱片店的個別聽歌文化，當天也會有歌手計劃到唱片店給樂迷驚喜，希望樂迷能重拾逛實體唱片店的動力，發掘和體驗在唱片店購物所帶來的樂趣。

除較早前已公布TVB Music Group 和 All About Music 的十多款7吋黑膠唱片，以及風行唱片推出歐信希新歌「家傳之寶」的7吋薰衣草紫膠外，香港唱片商會透露因今次《香港唱片店日2025》而生產的專屬限量產品，包括英皇娛樂推出限量獨立編號1000張謝霆鋒國語專輯《釋放》爆花彩膠唱片；Sony Music 推出鄭伊健《伊健•十三》金黒條紋彩膠唱片、彭羚《給我唱過的男孩們》 半透明黒加倫子紫彩膠唱片、蔡楓華《白金珍藏版》半透明天藍彩膠唱片，林憶蓮《灰色》粉紅色彩膠唱片，以上四款唱片均以 DMM (Direct Metal Mastering) 刻版歐洲壓製，每款限量500張附獨立編號；環球唱片推出張國榮《88演唱會》限量足本3張黑膠套裝，以及《春光乍洩》原聲大碟動態圖像黑膠唱片，音樂播放時膠面出現動畫般的神奇效果；CHESKY RECORDS 的The World’s Greatest AUDIOPHILE VOCAL RECORDINGS 綠色唱片；WAN’s Production 新一代二胡演奏家朱芸編《破。地獄》電影原聲配樂盒帶；風行唱片推出奚秀蘭《我的祖國》單曲7吋紅色彩膠唱片、譚炳文和李香琴 《舊歡如夢》及《你回來吧》7吋橙色彩膠唱片，兩款 UHQCD (平民版玻璃CD) 包括《擇仙花(秋葉)》及《Groove Note 最靚聲精選集》；上揚愛樂古典CD 。