張國榮逝世20周年（下）：不忍遠離 ｜舉辦20周年相展 歌迷攝影師三兄弟：The Chou Brothers

在張國榮逝世20周年的日子，坊間都舉辦了不少活動以紀念哥哥，其中一個就顯得與別不同：他們的照片更獨特而珍貴。原來主辦者是The Chou Brothers三兄弟，同時是歌迷、娛樂攝記，難怪照片別有風采，因為鏡頭前後的人，都充滿著愛。

後來John正式加入了張國榮的歌迷會，由於三兄弟都對攝影有研究，自此就時常擔任歌迷會的大會攝影。James：「我們常做歌迷會大會攝影，有一次哥哥請了我們幾個組長和攝影師食晚飯，那時哥哥電了髮，我那時的頭髮也有七尺高，就被其他人笑。接著哥哥說：『遲點幫你整個靚頭』，我心中已覺得：不可能吧？怎料他一個星期後打電話給我，說已替我約了髮型師剪髮！那時我袋中只有200多元，又要打電話求救、問阿媽借錢。最後到埋單，對方竟說：『傻仔，已經付了錢！』我真的受寵若驚。」Edward：「我們也是由此開始，才跟Leslie熟絡。」

與80年代的很多年輕人一樣，James、Edward與John都喜歡聽流行曲，Edward：「我們都喜歡聽歌，但都是Leslie派。」John：「我第一次看到他是《風繼續吹》的大碟封面，心想：為何這個人如此靚仔？眼神又憂鬱，也有很多感情融入了他的歌。他說自己以前是『雞仔聲』，某程度上都是的，但他是一個完美主義者，對自己有要求，後來已不斷進步。」

獲哥哥約食飯，三兄弟竟然遲到！

Edward表示，哥哥的處事態度深深影響著他：「他無論是拍戲、唱歌，甚至約人食飯也好，都最少早到半個小時。這影響到我的工作態度，作為記者，遲半小時就會錯過了整個工作，所以我都被他感染到，一定會早到。」John：「他看戲會早一小時！尤其是他看首映場，常常都催促我。」這又連繫到三兄弟的一段非凡往事，John：「有一年哥哥找我們到淺水灣食飯，我們因為塞車遲到，我們十分之驚，要一個大明星等我們。」

James：「可能那時他比較空閒，又心情大好，就打電話給我，問我有沒有時間食午餐？那時我們在旺角，其實正在開鋪，就立即拉閘飛的過去。可惜因為塞車，去到都遲了十多分鐘，一見到Leslie已立即道歉。但他沒有介意，問我們：『想吃甚麼？立即叫！』我們心神還未定，見到他已叫了印尼炒飯，就立即一同叫：印尼炒飯！」John：「他完全沒有架子，可能他年輕時捱過吧？知道一切都得來不易，所以對歌迷十分好，也很真誠。」

以鏡頭紀念張國榮

年少時是歌迷，直至Edward與John出來工作，卻仍離不開與哥哥的連繫，Edward：「到我出來工作，又誤打誤撞做了娛樂攝記，幾年後弟弟（John）也入行了，相當有緣。」眼前的「Salute Leslie Memory Gallery光影展」，與他們出版的《Salute Leslie想你哥哥20年光影集》，正是紀錄了他們與別不同的「追星」歲月，John：「由84年影到2003年，都想將我們多年來的珍藏分享。」Edward：「由歌迷會影到工作上跟他接觸，這些機會不是太多人有。」

John：「我們一年多前已有打算出影集，但當時有因為疫情而考慮擱置。但20周年只得一次，所以決定出這本影集，過程中為著相片的擺放等問題，跟阿哥都有爭吵，差點就出版不成！但想清楚，不做的話我會後悔，半途而廢的話也不似哥哥（張國榮）的性格！例如這個封面用哪張相，我們都吵了很久！」

影集相當有心思，相片中配上哥哥的金句，例如其中一句：「如果有朋友問起你哋80年代香港歌星裡面有邊幾個？你哋係咁意提下我已經好夠！」希望將歌迷帶回當時的情景之中。正如Edward所講，張國榮就是那麼與別不同：「姣、靚、型、寸，少一樣都不行。」哥哥，就是寸得起。

「Salute Leslie Memory Gallery光影展」

日期：2023年3月27日至4月10日

時間：12:00至19:00

地點：尖沙嘴彌敦道36號 重慶站2樓2101室

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈