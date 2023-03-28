張國榮逝世20年｜攝記兄弟公開珍藏 辦展覽向偶像致敬

4月1日是「哥哥」張國榮逝世20周年，一連串悼念活動近期陸續展開，當中位於尖沙咀重慶站舉行的「Salute Leslie想你哥哥20年光影集」展覽，昨日(27日)起到4月10日供市民免費入場參觀。是次攝影節，是由同屬娛樂版攝記出身的仇氏三兄弟自資舉行，三人共花了兩個月時間去籌辦今次活動。

珍藏哥哥心口針

James(三哥)、Edward(四哥)、John(弟弟)在展覽上公開他們為哥哥拍過的珍貴靚相，亦分享了如何認識哥哥及跟這位一代巨星的故事，Edward和John自中學畢業後便成了娛樂攝影記者，因工作時常有機會接觸哥哥，同時也在2003年在工作中送別了這位偶像。John表示由《風繼續吹》開始已愛上哥哥，他說：「《風繼續吹》大碟封套，畀我好深刻印象，雖然只係一張大頭相，但其實以專業攝影角度嚟睇，若唔係輪廓靚，影大頭相真係好難，哥哥靚樣就絕對冇難度，仲可以流露佢嗰份自信，以前影相係冇電腦執相，哥哥啲相純天然。」Edward曾游說細佬John加入張國榮國際歌迷會，故John在16歲時便加入了哥哥的歌迷會，有日收到會長通知被抽中可以上當年的《歡樂今宵》玩遊戲，最後勝出獲得哥哥送出一套黑膠碟和1985演唱會台上佩戴過的心口針，John把兩份禮物珍而重之，至今仍一直好好保存。