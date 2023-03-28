張國榮逝世20年｜攝記兄弟公開珍藏 辦展覽向偶像致敬

4月1日是「哥哥」張國榮逝世20周年，一連串悼念活動近期陸續展開，當中位於尖沙咀重慶站舉行的「Salute Leslie想你哥哥20年光影集」展覽，昨日(27日)起到4月10日供市民免費入場參觀。是次攝影節，是由同屬娛樂版攝記出身的仇氏三兄弟自資舉行，三人共花了兩個月時間去籌辦今次活動。
珍藏哥哥心口針
James(三哥)、Edward(四哥)、John(弟弟)在展覽上公開他們為哥哥拍過的珍貴靚相，亦分享了如何認識哥哥及跟這位一代巨星的故事，Edward和John自中學畢業後便成了娛樂攝影記者，因工作時常有機會接觸哥哥，同時也在2003年在工作中送別了這位偶像。John表示由《風繼續吹》開始已愛上哥哥，他說：「《風繼續吹》大碟封套，畀我好深刻印象，雖然只係一張大頭相，但其實以專業攝影角度嚟睇，若唔係輪廓靚，影大頭相真係好難，哥哥靚樣就絕對冇難度，仲可以流露佢嗰份自信，以前影相係冇電腦執相，哥哥啲相純天然。」Edward曾游說細佬John加入張國榮國際歌迷會，故John在16歲時便加入了哥哥的歌迷會，有日收到會長通知被抽中可以上當年的《歡樂今宵》玩遊戲，最後勝出獲得哥哥送出一套黑膠碟和1985演唱會台上佩戴過的心口針，John把兩份禮物珍而重之，至今仍一直好好保存。
冇架子請fans食飯
仇氏兄弟之後更有機會替歌迷會活動擔任大會攝影，還被張國榮特別留意，有一次哥哥突然致電相約他們到淺水灣的酒店食晏，三兄弟受寵若驚，John透露：「我哋喺旺角坐的士去淺水灣酒店餐廳，全程心情緊張，但遇上塞車，一落的士，就立刻衝入餐廳，見到Leslie坐喺度，心想死喇，馬上90度鞠躬say sorry，Leslie不但冇發脾氣，仲為免我哋尷尬，叉開話題問我哋要食乜嘢，催我哋快啲叫。」三兄弟當時反問哥哥叫甚麼食物，當他答完印尼炒飯後，三兄異口同聲也點了印尼炒飯，結果席間四男就一人吃一碟印尼炒飯，哥哥身為超級巨星，卻毫無架子請粉絲食飯，雖然此情已成追憶，但三兄弟每次提起都歷歷在目，John大讚偶像和藹可親，並表示：「記得有時傾開偈，佢又會問我哋學業。」John和Edward超過20年娛樂攝影記者生涯，所以趁哥哥逝世20周年，公開多年來的珍藏作在展覽上向哥哥致敬，三兄弟還開了是次活動開設facebook及IG，希望透過網絡與各地「哥迷」連結互動。
「Salute Leslie想你哥哥20年光影集」
時間：27/3—10/4 12-7pm
地點：尖沙咀彌敦道36號重慶站二樓ART6HUB
費用：全免