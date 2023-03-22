張國榮逝世20年｜哥哥版本《最愛是誰》MV一鏡到底拍攝 李麗珍真情流露︰諗起我嘅初戀失戀

環球唱片推出全新企劃《REMEMBRANCE Leslie》向一代巨星Leslie張國榮致敬，專輯裡的歌曲沿用Leslie珍貴的vocal track（原聲錄音聲軌），再由御用音樂人Alvin Leong任監製，並邀請到爵士教父Ted Lo（羅尚正)操刀重新編曲。 《最愛是誰 My Dearest》是從1989年張國榮推出的專輯《Salute》的母帶中尋到，而且當時已經是完整的作品，卻從未曝光。環球唱片決定在《REMEMBRANCE Leslie》企劃中將歌曲曝光，並由Ted Lo全新編曲，讓大家重新感受Leslie的魅力。

回憶與張國榮拍攝點滴 《最愛是誰 My Dearest》MV邀請到曾與哥哥合作拍戲的李麗珍擔任MV女主角，她聽過Leslie演繹的《最愛是誰 My Dearest》後，覺得比原版沒那麼傷感，她說：「唔係淨係Sad（傷感）咁簡單，會諗起我嘅螢幕初吻，自己嘅初戀啦，初戀、失戀；開心、唔開心，好多方面嘅嘢會喺個腦鑽出嚟。」 今次MV在一架舊巴士拍攝，當年哥哥與李麗珍在電影《為你鍾情》飾演情侶，哥哥更在巴士上偷吻對方。回想起與哥哥合作拍攝電影《為你鍾情》時的點滴，珍妹透露當年還是新人的她非常緊張：「佢嗰時係紅到發紫，我見到佢有啲緊張，後來發現佢好平易近人，好主動走埋嚟問『你就係珍珍呀？』好似俾咗個膽量我可以同佢傾偈。」珍妹坦言當時怕醜得不敢直視哥哥，但對方卻沒有給予壓力，令她可以輕鬆地完成拍攝。數到最愛哥哥的電影角色，珍妹說是《倩女幽魂》中的「寧采臣」。