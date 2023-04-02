張國榮逝世20年｜許志安再踏台板獻唱 炎明熹入唔到歌臨場執生快

今年是張國榮(哥哥)逝世20周年，由環球唱片主辦《想 張國榮20周年致敬音樂會》昨晚於會展舉行。梁漢文演唱哥哥的《想妳》，他在台上表示，自少愛聽哥哥的歌，他1990年入行時，很希望有機會見到哥哥，但哥哥於89年封咪。直至1996年，他有機會客串演出《金枝玉葉2》，當時在化妝間好緊張，心想見到哥哥說些甚麼？估不到哥哥開門進來時，竟然是唱着《纏綿遊戲》，還拍一拍他的肩膊說：「梁漢文！」當時真是嚇呆了，內心像吃了十粒方糖般甜。

哥哥是好溫暖的人

蘇永康演唱《最冷一天》，他指這首歌陪伴他渡過不開心、失意的時候。他又說：「我1985年第一次去紅館睇佢演唱會，佢叫我入後台，當時著住浴袍攤咗喺度，掟咗個蘋果俾我，問我好唔好睇，佢係一個好溫暖嘅人。」蘇永康又表示，10年前他在某個場合，唱過《無需要太多》，但當時他自覺唱得不好，不過他相信哥哥知道的話，會說不緊要，因為他足一個好鼓勵好愛惜身邊人，今晚再借機會重唱這首歌。

已有一段日子沒有踏足舞台的許志安，今次揀唱哥哥的經典歌曲《追》，他的出場令觀眾送上歡呼聲，他亦微笑向台下觀眾揮手打招呼，他唱畢說：「多謝你哋、多謝Leslie。」接著他再與梁漢文及蘇永康合唱《左右手》台下掌聲不斷，反應熱烈。