張天穎談分手原因 自揭初戀男友搭上好友

P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)與張天穎(Jaime)拍拖5年，二人因入行而低調處理戀情，近日有傳許寶恆(Alice)的介入，導致Phoebus與Jaime分手，Jaime亦unfollow男友及Alice的IG。 MakerVille否認Phoebus與Alice拍拖，並稱他們到長隆遊玩其實有另外兩位演員同行。至於Jaime亦未有回應，但她上月曾現身一YouTuber的網上節目，開腔談甚麼情況會分手及自爆初戀男友因搭上好友而令感情畫上句號。

初戀男友搭上好友 Jaime在節目中稱如果令她斬釘截鐵分手，原因會是男友做了一些挑戰其底線的事。她說︰「如果直接結束，嗰個人一定做咗好踩到我底線嘅事。」並搞笑說︰「姦淫擄掠」。她續說︰「可能一啲細嘅嘢累積上去，好似言行不一，因為一次一次又一次失望，講了好多次都冇做過，我會覺得佢講嘅嘢未必去做。」 她提到自己到外國讀書時，男友向她身邊一位好友了解自己的讀書情況，但二人很快變得很親密，就連其他朋友都覺得有異樣，於是紛紛問她的感情有變。她稱因為自己一個人在外國，都不知道跟哪些人訴苦，加上自己要繼續升學，大家也不知道可否維持Long D，最後無疾而終。