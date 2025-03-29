張學友世巡開到第223場 站高雄巨蛋舞台認：身體變差了

現年63歲的「歌神」張學友，近年忙於舉行《張學友60+巡迴演唱會》，本月7日再度因身體不適取消廣州演出，是學友第4次因身體不適而取消《60+巡迴演唱會》的場次。

昨晚（28日），張學友在台灣為《60+世界巡迴演唱會》舉行第223場，是他相隔6年再次站上高雄巨蛋，一連唱了12首歌之後，學友才開口跟觀眾打招呼，還直認「身體變差了」！

一開場，張學友站在高台以《留住這時光》揭開序幕，之後曲風一轉，唱出快歌《Ooh La La》、《馬路英雄》、《情不禁》，成功炒熱氣氛。張學友演繹一連串金曲之後，他才開口和觀眾打招呼：「高雄的朋友們大家好嗎？聽到大家那麼大聲的喊好就非常放心了，上一次來到高雄應該是2019年，6年多以前了，中間經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了。我想很多的朋友都有『中過』嗎？我中過了，本來以為是可以倖免的，原來不可以。」學友對自己當晚唱《等你等到我心痛》時吹口哨的表現，他因不夠完美自嘲：「本來想說6年沒來了，想以一個最佳的狀態跟大家見面，其實今天我出來之前已經在後面練了很久了，吹來吹去就是這樣很小聲。」接下來，學友連續兩天都在高雄巨蛋開show，下周再到台北小巨蛋進行三星期共九場演出。