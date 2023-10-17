張學友宣布聖誕開騷共10場 耳水不平衡跌倒有陰影

香港站自我要求更高

記者會播出重新編製的《不老的傳說》純音樂，由一班芭蕾舞員表演揭開序幕。記招主持李浩林指開場的演出，是代表學友今次個唱加入了不少古典及芭蕾舞元素。張學友其後上台跟在場傳媒打招呼，他表示每次在香港開騷都很緊張，「唔知係大家對我要求，定我對自己要求特別高啲，有啲緊張，但之前做咗40幾場，有咩問題都試過下，所以今次演出係有信心啲。」

耳水不平衡開騷發作屬首次

早前學友在澳門開記招時，是以燈塔作為啟動儀式，今次則用船舵。他表示很感謝創作團隊，自己主要是發夢，但全靠工作夥伴去實現，他們真的很專業，笑言自己經常製造問題，他們則要為他解決。提到他在馬來西亞演出時因耳水不平衡而跌倒，學友坦言那次之後，每次想起都「暈暈哋」，都有些心理陰影，現時轉圈都有些怯，但相信很快可以克服到。他稱小時候已有耳水不平衡問題，過去做了這麼多次演唱會，只有馬來西亞那兩場在台上發作，「從來未試過，係一個挑戰，OK啦！大步檻過。」