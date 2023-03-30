張學友巡唱6.9開鑼 首站澳門 自認年紀大做唔返一字馬

張學友今日(30日)於澳門舉行記者會，宣布舉行第10次巡迴演唱會《張學友60+巡迴演唱會》，首站澳門將於2023年6月9日在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行。相隔4年再開演唱會，他笑言自己在疫情期間如同失業，發現自己甚麼也不懂，只能唱歌，原本想過搞音樂劇，但由於要收歌編排時間較長，故決定還是先開巡迴演唱會。 在記者會上，大會播放學友過去9次巡唱的精華片段，從《張學友87演唱會》開始，畫面跨越三十多個年頭，看見張學友的舞台演繹由青澀生疏到成熟穩練，他看著自己歷年的演唱會片段，感觸地表示：「老了！但進步了！」

嘗試再挑戰一字馬 張學友一次又一次創下演唱會新記錄，1995年《友學友演唱會》100場、2007年《學友光年演唱會》105場、2010年《張學友1/2世紀演唱會》147場，2016年《學友經典演唱會》233場，但破紀錄從來不是學友做演唱會追求的目標，他說：「盡力做好每一場表演，每多做一場就代表有更多一點的支持，再一次感謝大家對我的眷顧。」每次演唱會都嘗試不同的表現形式，挑戰跳踢撻舞又做一字馬，他笑言年輕時還可以做一字馬，現在老了已經不行，但如果大家想看，他會回去練習試試。

巡唱以水為主題 學友在記者會上走向舞台另一方高聳的燈塔旁，輕觸燈塔，燈塔強烈的光束立刻照亮整個會埸。燈塔的光為船隻引路。對學友而言，燈塔的光就像他的初心，「每次要想一個不一樣的演唱會，都會有迷惘的時候，可能大家認為我已經開過好多次，但其實真的會驚，我要提醒自己，我是喜歡唱歌、喜歡表演，該如何唱得更好、表演得更精彩，是我做演唱會的目標。」今次演唱會的主視覺海報以水為元素，學友認為：「水是充滿可能性，無論面對任何困難，前路崎嶇難行，水總能找到出路，繼續前進。」同時鼓勵自己要像水一般保持彈性，讓自己擁有前進的動力。