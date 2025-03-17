張學友廣州頂硬上復唱 聲線「性感」台上狂抹鼻水向歌迷道歉

現年63歲的「歌神」張學友，近年忙於舉行《張學友60+巡迴演唱會》，不過，早前(7日)他就宣布再度因為身體不適，取消場廣州演出，這亦是學友第4次因身體不適而取消《60+巡迴演唱會》的場次。前晚，學友重返舞台復辦廣州演唱會，見他演出期間不時用手巾仔抹鼻水，明顯未完全康復。

有網民笑指學友有幾首歌是「傷風版」，不過他相當專業，落力演出絕無欺場，贏盡全埸掌聲，他說道：「廣州嘅朋友好嗎？我就麻麻哋啦！大家都知上個禮拜取消咗3場演唱會嘅，聽到我依家把聲咁性感，到目前為止我都係大傷風嘅，上個禮拜我係冇聲，咁冇聲點唱呢？好多朋友同我講，你唔好覺得唔好意思，唔使講對唔住，我想講我講對唔住唔係因為我病咗，大家都會病㗎嘛！但因為為大家帶嚟好多麻煩，我都好抱歉，唔好意思呀！」