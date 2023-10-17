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娛樂
2023-10-17 17:29:43

張學友未中過招唔敢想像肺有事 唔請嘉賓有原因

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張學友宣布12月在香港舉行演唱會，要看反應才決定加場。

張學友今日宣布將於12月在紅館舉行個唱，他在記招上表示，在香港開騷比較緊張，台上的表現亦頗為拘謹。他接受訪問時，被問到為何現時會變成緊張大師，他稱以前做演唱會有限制，現時開騷想忠於自己多一點，要求自然也多了，所以辛苦了身體的工作人員。他又提到演唱會的流程不停改動，雖然盡量不想改動太多，但希望可以做到平衡。

張學友在香港的演唱會記招有別澳門記招，改用船舵。

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估計耳水不平衡唔翻發

學友指今次香港站是三面台，觀眾少了，大會亦想做多幾場，然而向來謹慎的他認為，要看觀眾反應才決定是否加場或開跨年騷。「始終都是市場決定，我不相信『實得』的東西，都已經做了這麼多年人，得又見過，唔得又見過。」

學友稱過去演出每做三場便會休息，但香港站會改為每兩場便休息，認為這樣的時間會比較好。問到會否擔心耳水不平衡發作，他說︰「根據自己發病率去睇，我小時候每年一次，現在大了差不多三十多四十歲後，隔很多年才一次，所以上次發作是很稀有，我估計未來一兩年都不會發生。」談到在紅館舞台有限制，他表示會交由舞台工程總監去負責，但以他所知是沒有問題，加上之前已做了很多場演出，也沒有出問題。

張學友策劃今次個唱內容，他稱都很貼近其理念。

自揭唔請嘉賓原因

問到會否邀請嘉賓，學友表示近幾年開騷也沒有邀請嘉賓，感覺像欠了別人一個人情，自己又不太會開口，加上請嘉賓又會打亂演出的節奏，所以已經習慣不請嘉賓。他笑言趁現時年紀還可以做到一字馬便會繼續做，自己也希望過了70歲仍可以表演。對於谷村新司離世，他稱像一個警鐘，知道對方本來要籌備演出，但很可惜最後未能成事，因此他也盡情享受今次舞台，先做好今次個唱才再想其他。

未曾中過招

學友今次記招，要求在場傳媒戴口罩入場，他很多謝大家的配合。他表示新冠肺炎或其他病都已成了風土病，而自己過去一直都很小心，也沒有中過招，坦言不敢想像中招之後，會怎麼影響唱歌。他又謂母親已80多歲，至今仍是戴口罩跟媽媽見面，並稱媽媽若要到場支持，亦需戴上口罩。

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