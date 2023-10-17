張學友未中過招唔敢想像肺有事 唔請嘉賓有原因

張學友今日宣布將於12月在紅館舉行個唱，他在記招上表示，在香港開騷比較緊張，台上的表現亦頗為拘謹。他接受訪問時，被問到為何現時會變成緊張大師，他稱以前做演唱會有限制，現時開騷想忠於自己多一點，要求自然也多了，所以辛苦了身體的工作人員。他又提到演唱會的流程不停改動，雖然盡量不想改動太多，但希望可以做到平衡。

估計耳水不平衡唔翻發

學友指今次香港站是三面台，觀眾少了，大會亦想做多幾場，然而向來謹慎的他認為，要看觀眾反應才決定是否加場或開跨年騷。「始終都是市場決定，我不相信『實得』的東西，都已經做了這麼多年人，得又見過，唔得又見過。」

學友稱過去演出每做三場便會休息，但香港站會改為每兩場便休息，認為這樣的時間會比較好。問到會否擔心耳水不平衡發作，他說︰「根據自己發病率去睇，我小時候每年一次，現在大了差不多三十多四十歲後，隔很多年才一次，所以上次發作是很稀有，我估計未來一兩年都不會發生。」談到在紅館舞台有限制，他表示會交由舞台工程總監去負責，但以他所知是沒有問題，加上之前已做了很多場演出，也沒有出問題。