張學友演唱會｜又唱又跳兼擘一字馬 張學友︰我係唔需要退休

張學友第10次個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》香港站於12月10日在紅磡香港體育館揭幕，來到1月13日尾場，一共24場完美落幕。每晚均座無虛席，觀眾投入其中，非常不捨學友在香港的演唱會。張家輝、宣萱及劉偉強都有入場觀看。

又唱又跳無喘氣 學友在尾場狀態大勇，以多首快歌為個唱揭開序幕，又踏上古董車頂唱出《馬路英雄》，緊接唱出《情不禁》加上20位舞者傾力演出，一開場便炸爆舞台，之後學友再唱多出首經典作品。學友亦特別花時間逐一多謝今次演唱會付7一位樂手，他更搞笑表示要向00後出世的樂手稱呼做老師，並稱其中一位樂手的年紀比他大，所以自己不是最老的演出者。

體力仍可以 學友在台上分享時，更展示一字馬，可見他的筋骨非常柔軟。他表示：「今日已經喺香港最後一場，之前都擔心體力支持不住，嚟到第24場，都證明咗本人係得嘅！紅館係一個我有好多記憶嘅地方，1987年第一個演唱會到而家……多謝大家過去咁多場嘅支持、多謝所有曾經入場嘅觀眾，令張學友成為一個非常幸運、而且感到幸福的人。」

唔需要退休 他又提到自己對60歲這個關口有些猶豫，並笑謂身邊的朋友羨慕他可以拎樂悠卡。他表示如果日日坐車都會悶，於是問一些前輩，對方著他做喜歡的事︰「本人原來係唔需要退休嘅，唱歌就係我最鍾意做嘅事，表演係我最開心做嘅事，本人係冇打算退休！疫情個時我日日練歌，搞到鄰居都投訴，所以屋企都貼咗好多隔聲。嚟到第10個個人演唱會，大家識唱可以隨便跟我一齊唱、一齊喊、一齊笑都得。我為大家準備咗啲好特別嘅歌，就係我自己寫嘅歌。一首係我自己作曲，另外一首係我自己作曲兼作詞，唔通去到呢個年齡仲賣樣，都要話俾大家聽我係有啲才華。仲有為大家準備咗啲新歌，一隻國語新歌叫《又十年》，另外一首是《日出時讓街燈安睡》。」

感謝大家支持 在安歌部分，學友邀請觀眾一起點歌大合唱，迎來《你的名字我的姓氏》、《每天愛你多一些》。他笑言今晚是星期六可以唱久一點，有粉絲稱要唱十首，其後，學友還帶來《還是覺得你最好》、《祝福》，最後以一曲《吻別》與觀眾道別。 完場後學友感觸地分享：「24場的香港演唱會終於完成了。開始的時候帶著一點懷疑忐忑的心情，畢竟是60+了，體能和精神是否能應付這次較密集的24場60+演唱會的演出呢？答案今天揭曉了，只要自己做好準備，有足夠的練習，有足夠對演出的熱誠，有足夠對歌唱的愛，是可以辦得到的。在此，我想感謝我的團隊，台前幕後的工作人員，每位表演老師（音樂人和舞者）的盡心盡力演出，每位入場的觀眾、歌迷，給了我最大的支持和力量。即使在我感覺狀態欠佳或疲憊或孤單時，都能憑藉大家的笑容、喝采、掌聲，甚或一個感動的眼神，重新獲得能量繼續前行，完成每一場的演出。」