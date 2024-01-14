張學友演唱會｜又唱又跳兼擘一字馬 張學友︰我係唔需要退休

張學友第10次個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》香港站於12月10日在紅磡香港體育館揭幕，來到1月13日尾場，一共24場完美落幕。每晚均座無虛席，觀眾投入其中，非常不捨學友在香港的演唱會。張家輝、宣萱及劉偉強都有入場觀看。
又唱又跳無喘氣
學友在尾場狀態大勇，以多首快歌為個唱揭開序幕，又踏上古董車頂唱出《馬路英雄》，緊接唱出《情不禁》加上20位舞者傾力演出，一開場便炸爆舞台，之後學友再唱多出首經典作品。學友亦特別花時間逐一多謝今次演唱會付7一位樂手，他更搞笑表示要向00後出世的樂手稱呼做老師，並稱其中一位樂手的年紀比他大，所以自己不是最老的演出者。
體力仍可以
學友在台上分享時，更展示一字馬，可見他的筋骨非常柔軟。他表示：「今日已經喺香港最後一場，之前都擔心體力支持不住，嚟到第24場，都證明咗本人係得嘅！紅館係一個我有好多記憶嘅地方，1987年第一個演唱會到而家……多謝大家過去咁多場嘅支持、多謝所有曾經入場嘅觀眾，令張學友成為一個非常幸運、而且感到幸福的人。」
唔需要退休
他又提到自己對60歲這個關口有些猶豫，並笑謂身邊的朋友羨慕他可以拎樂悠卡。他表示如果日日坐車都會悶，於是問一些前輩，對方著他做喜歡的事︰「本人原來係唔需要退休嘅，唱歌就係我最鍾意做嘅事，表演係我最開心做嘅事，本人係冇打算退休！疫情個時我日日練歌，搞到鄰居都投訴，所以屋企都貼咗好多隔聲。嚟到第10個個人演唱會，大家識唱可以隨便跟我一齊唱、一齊喊、一齊笑都得。我為大家準備咗啲好特別嘅歌，就係我自己寫嘅歌。一首係我自己作曲，另外一首係我自己作曲兼作詞，唔通去到呢個年齡仲賣樣，都要話俾大家聽我係有啲才華。仲有為大家準備咗啲新歌，一隻國語新歌叫《又十年》，另外一首是《日出時讓街燈安睡》。」
感謝大家支持
在安歌部分，學友邀請觀眾一起點歌大合唱，迎來《你的名字我的姓氏》、《每天愛你多一些》。他笑言今晚是星期六可以唱久一點，有粉絲稱要唱十首，其後，學友還帶來《還是覺得你最好》、《祝福》，最後以一曲《吻別》與觀眾道別。
完場後學友感觸地分享：「24場的香港演唱會終於完成了。開始的時候帶著一點懷疑忐忑的心情，畢竟是60+了，體能和精神是否能應付這次較密集的24場60+演唱會的演出呢？答案今天揭曉了，只要自己做好準備，有足夠的練習，有足夠對演出的熱誠，有足夠對歌唱的愛，是可以辦得到的。在此，我想感謝我的團隊，台前幕後的工作人員，每位表演老師（音樂人和舞者）的盡心盡力演出，每位入場的觀眾、歌迷，給了我最大的支持和力量。即使在我感覺狀態欠佳或疲憊或孤單時，都能憑藉大家的笑容、喝采、掌聲，甚或一個感動的眼神，重新獲得能量繼續前行，完成每一場的演出。」
盼唱到80+
學友又說︰「誠如我在台上說過，感謝大家讓我成為最幸福的普通人，因為你們讓我可以一直做我最喜愛的工作，為大家表演、為大家唱。我無法保證我能做到70+ 、80+…，但我知道我一定會努力去繼續唱，嘗試去做得更好。感謝以善款代送花的善長，感謝來自各地的歌迷對我的支援和愛戴！最後，能在紅館完成這次60+演唱會，實在是一個美麗的回憶。」
在巡迴演唱會香港站開騷前，學友呼籲疼愛他的好朋友不要送花籃及禮物，將心意轉化為愛心善款捐款予「快樂港仁」，與他攜手幫助一群有需要的貧困老弱長者及基層家庭，令他們能夠得到免費中醫診療服務，造就更多健康快樂香港人。捐款每一百元便可以幫助到一位病人得到一次免費的中醫診療及三天內服中藥。這段時間快樂港仁共籌得善款60+萬，與是次《張學友60+巡迴演唱會》主題不謀而合，令更多有需要的長者及基層受惠。