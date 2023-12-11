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娛樂
2023-12-11 13:42:12

張學友演唱會｜歌神揚言70歲都繼續唱 目標係打破修哥紀錄

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張學友香港站個唱開鑼，坐無虛席。

《張學友60+巡迴演唱會》(10)正式在紅館開鑼，香港站舞台以三面呈現開場以巨型LED螢幕投放出立體的海浪影像，學友在LED螢幕得若隱若現的出現，一邊唱着《留住這時光》，演唱會揭開序幕。

學友唱出多首作品，當唱到《馬路英雄》時，他更踏上古董車頂唱加上20位舞者傾力演出，型格賣力演出掀起氣氛高潮。換上一襲藍色絲絨高貴西裝的學友，一連唱出多首震懾人心的慢歌《我應該》、《等等到我心痛》、《深海》、《三天兩夜》，其中學友在演唱《我應該》中有加吹口哨部分。而《等等到我心痛》中，播放了學友與舒淇拍攝的劇情片段，結尾還有金燕玲出現，這部份的影像歌曲演出富了視覺部

學友以及多位舞蹈員為個唱帶來精彩演出。

學友換上深綠色西裝和戴上紳士帽跳唱《交叉算了》，繼以音樂話劇形式唱出《Double Trouble》，唱罷《我真的受傷了》後，學友跟大家打招呼：「大家好嗎？山頂嘅朋友好嗎？每次嚟到紅館唔講呢句唔舒服。今次香港場演唱會兩日休一日，其實經過精密計算，咁樣安排係最好。今日係巡迴演唱會第67場，返到嚟香港冇咁緊張，但始終有一種壓力。因為第一次做三面台咁近距離，好想伸手同大家握手。另外一個緊張係，好多朋友睇住我大，60+係一個乜嘢概念？開完半世紀演唱會，今次再開60+演唱會，眨吓眼就已經到咗60歲。」

張學友希望可以一直唱下去。

其後，學友突然即席在台上表演一字馬，「首先，我係屋企試一試60歲都仲可以做到(一字馬)，開始冇咁驚去諗，我係咪可以開到一個60+演唱會？今次開到非常之開心。今次我係夢想成真，希望大家唔好放棄自己夢想，原來係得嘅！我而家仲諗緊係咪可以開70+演唱會，唔知得唔得㗎，我會一路拉筋。如果大家覺得今晚睇完，下次都仲會睇嘅話，我嘅目標係打破修哥紀錄，90歲仲開演唱會。希望我到90歲嘅時候仍然可以攞住枝咪唱。不如係度做個約定，如果我可以開到70+演唱會，你哋都要好好保持自己身體健康，7年後再喺呢度見面。」

學友希望可以打破修哥紀錄。

學友透露自己由1984年開始入行，1987年開第一個演唱會，到今次已是第10個演唱會，所以這次想帶一些特別的創作和音樂給大家欣賞，因此有了這個集合管弦樂、流行樂和現代芭蕾舞於一身的演唱會，並由音樂總監吳慶隆帶領 53人樂隊帶給大家難忘的一夜。其後，學友表示近年都有推出新歌，包括《日出時讓街燈安睡》和《又十年》，更在螢幕上呈現出學友逐漸變老的樣子。

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學友又跳又唱，少些體能也不能。

及後，當學友唱出《愛是永恆》時，台上呈現壯觀亮麗煙火，觀眾目不暇給。學友換上純白西裝再次出場，為大家送上《過敏世界》。最後在安歌部分，學友唱出《李香蘭》、《來聽我的演唱會》，每次前奏旋律一響起，大家都在歡呼。學友坦言：「其實我好驚，我驚我遞mic出嚟冇人唱，唔知係今次三面台大家坐得好近，你哋今日唱得特別大聲。我係1985年出第一隻唱片，到1990年大家聽到《每天愛多一些》先更加認識我。」然後，全場大合唱《每天愛多一些》，學友開心又感動，最後以一曲《吻別》《張學友60+巡迴演唱會》香港站畫上圓滿的句號。

當學友唱出《愛是永恆》時，台上呈現壯觀亮麗煙火。

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