張學友演唱會｜歌神揚言70歲都繼續唱 目標係打破修哥紀錄

《張學友60+巡迴演唱會》昨日(10日)正式在紅館開鑼，香港站的舞台以三面呈現，開場以巨型LED螢幕投放出立體的海浪影像，學友在LED螢幕得若隱若現的出現，一邊唱着《留住這時光》，為演唱會揭開序幕。 學友唱出多首作品，當唱到《馬路英雄》時，他更踏上古董車頂唱，加上20位舞者傾力演出，型格賣力演出掀起氣氛高潮。換上一襲藍色絲絨高貴西裝的學友，一連唱出多首震懾人心的慢歌《我應該》、《等你等到我心痛》、《深海》、《三天兩夜》，其中學友在演唱《我應該》中有加插吹口哨部分。而《等你等到我心痛》中，播放了學友與舒淇拍攝的劇情片段，結尾還有金燕玲出現，這部份的影像為歌曲演出豐富了視覺部份。

學友換上深綠色西裝和戴上紳士帽跳唱《交叉算了》，繼以音樂話劇形式唱出《Double Trouble》，唱罷《我真的受傷了》後，學友跟大家打招呼：「大家好嗎？山頂嘅朋友好嗎？每次嚟到紅館唔講呢句唔舒服。今次香港場演唱會兩日休一日，其實經過精密計算，咁樣安排係最好。今日係巡迴演唱會第67場，返到嚟香港冇咁緊張，但始終有一種壓力。因為第一次做三面台咁近距離，好想伸手同大家握手。另外一個緊張係，好多朋友睇住我大，60+係一個乜嘢概念？開完半世紀演唱會，今次再開60+演唱會，眨吓眼就已經到咗60歲。」

其後，學友突然即席在台上表演一字馬，「首先，我係屋企試一試60歲都仲可以做到(一字馬)，開始冇咁驚去諗，我係咪可以開到一個60+演唱會？今次開到非常之開心。今次我係夢想成真，希望大家唔好放棄自己夢想，原來係得嘅！我而家仲諗緊係咪可以開70+演唱會，唔知得唔得㗎，我會一路拉筋。如果大家覺得今晚睇完，下次都仲會睇嘅話，我嘅目標係打破修哥紀錄，90歲仲開演唱會。希望我到90歲嘅時候仍然可以攞住枝咪唱。不如係度做個約定，如果我可以開到70+演唱會，你哋都要好好保持自己身體健康，7年後再喺呢度見面。」

學友透露自己由1984年開始入行，1987年開第一個演唱會，到今次已是第10個演唱會，所以這次想帶一些特別的創作和音樂給大家欣賞，因此有了這個集合管弦樂、流行樂和現代芭蕾舞於一身的演唱會，並由音樂總監吳慶隆帶領 53人樂隊帶給大家難忘的一夜。其後，學友表示近年都有推出新歌，包括《日出時讓街燈安睡》和《又十年》，更在螢幕上呈現出學友逐漸變老的樣子。