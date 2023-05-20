張學潤離世｜肥媽含淚拍抖音指Nel Nel財困兼情困 羅霖透露家屬要求刪片

著名形象指導張學潤(Nel Nel)於18日離世，終年59歲。Nel Nel生前好友之一肥媽向傳媒透露Nel Nel有多個工作被走數，陷入經濟困難，令人聯想到Nel Nel今次燒炭自殺與錢銀有關。羅霖今日出席活動時，稱按家屬意願，Nel Nel身後事一切從間。她稱明白到有些朋友好懷念Nel Nel，因而拍了一些片段，但Nel Nel家人及公司都希望這位朋友可以刪除片段，不想Nel Nel受到委屈。

羅霖口中的這位朋友便是肥媽，她在其抖音帳號上載影片，以「深切緬懷亡友NEL NEL 張學潤」為題，她在片中神色哀聲，更一度情緒激動問Nel Nel為何有事不找她。肥媽在片中激動說︰「無論經濟上問題，感情上嘅問題，佢都會第一時間打俾我，佢打俾我會即刻同佢解決所有問題，解決問題之外，仲同佢安排同教佢點賺番個錢。我覺得我帶咗佢，出咗名，個個都識佢，自己都要長大，聽講佢就上大陸。聽到我話好好啩，十幾億人，我就放下咗呢個心頭。我覺得好唔開心就係，點解30幾年嚟你發生事都係打俾我，點解呢次你有事唔打俾我呢？你打俾我咪冇事囉！」她續說︰「佢財困都幾緊要，好唔開心，同埋感情，加上財困啦咁樣。無理由，真係冇理由為咗錢走呢條路，你唔係白叫我阿媽架嘛！點解每年有事你都搵我！點解依家你唔搵我呀！當一個人冇朋友傾偈時，我覺得佢係唔好意思打畀我，因為佢覺得要爭氣，我諗佢係唔好意打俾我，記住呢個世界係冇唔意思嘅，知唔知呀！做錯嘢係可以回頭，但死咗就冇得番轉頭！希望大家可以同佢禱告，願Nel Nel一路好走，我唔會再向鏡頭交待，多謝，多謝！」