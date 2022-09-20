張寶兒諗過唔嫁袁偉豪？自爆身邊朋友要佢二揀一

陳凱琳監製及主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，新一集請來同是透過選美而入行的湯盈盈、張寶兒及宋宛穎擔任嘉賓。她們三人與陳凱琳大談何為「美麗」、受刻板印象影響的經歷、女性在職場上的待遇及改變先入為主觀念的困難等。

湯盈盈因外貌被定型

當被問及她們對「美麗」的定義時，湯盈盈及宋宛穎不約而同地認為內在美比外在美更為重要。在「Memory Lane」環節中，湯盈盈憶述在入行初期，曾因外貌而被定型，經常被選派飾演一些性感或擔當第三者的角色。及後，她透過參與不同的綜藝節目而展現出個人性格，並成功改變形象。

結婚事業二揀一

接著，她們與Grace談到女性在職場上的待遇時，張寶兒分享朋友曾向她建議，因單身女藝員更能得到觀眾的喜愛，故她需從婚姻與事業中作出選擇。她亦透露男藝員剛巧相反，已婚的男藝員因家庭建立了好丈夫或好父親的形象，而普遍更獲得觀眾的歡迎。

湯盈盈則訴說婚後常有朋友認為她有了依靠，可留在家中相夫教子，不用再花時間於事業中。此番說話令她感到失望，因爲過去努力工作的成果並沒有給別人看到；但她並未因此而氣餒，反而更加努力工作，為了建立一個榜樣給長大後的女兒和證明女性能同時擁有工作與家庭。