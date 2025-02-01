張敬軒出席馬場活動用私家咪驚見受損 曾花兩隻勞力士價錢整咪

張敬軒昨日到沙田馬場擔任「農曆新年賽馬日」表演嘉賓，他更出動私家咪為大家獻唱，事後更開心接受傳媒訪問。然而，事件原來有件小插曲，張敬軒在社交平台提到私家咪受到破壞，令他非常心痛。由於軒仔的私家咪動輒要數十萬，甚至百萬，如今發現自己的靚咪疑因工作人員使用不當，令支咪上面的塗層甩掉，隨時又要花不少錢修理。

疑笠咪牌出事 軒仔留言說︰「真係會好肉赤，已經唔係用得多，都唔知幾時整到嘅。今日臨出場前攞到上手先知，有時提啲sound man哥哥鏡錫啲，驚講多兩句面色又唔好睇，又唔想畀人覺得我好似好小家咁，但我自己用嘢都好愛錫，所以有時唔係個個活動都捨得用自己咪就係咁。」有網民估計是工作人員將馬會的咪牌套上去時令私家咪受損，當中更有不少人稱「行內人一定知呢支係靚嘢」。

曾花兩隻勞力士的價錢整咪 張敬軒過去出席活動、拍攝節目時，都會出動私家咪，平則30幾萬，貴則過百萬。早前他在美國開騷時就透露在新加坡開騷時，不慎被熱情歌迷撞跌咪高峰，維修費高達兩隻勞力士的價錢。過去他亦會把私家咪借予不同歌手，甚至把自己的紅色咪送給洪嘉豪。而他常用的牌子是來自德國著名音頻設備品牌Sennheiser（森海塞爾），如張學友、張惠妹等樂壇天王、天后都曾經度身訂造同款私家咪，價值不菲。